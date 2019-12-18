2019-12-26T16:45:35+03:00
Общество

Эффективный взлет: бизнес как космос

Жителям Старого Оскола рассказали, чем схожи предприниматели и космонавты
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Город, принявший бизнес-форум, посетил космонавт Сергей Рязанский, кандидат биологических наук, герой РФ, первый в мире ученый ставший командиром космического корабля. Многие подходы и навыки, используемые в космонавтике, применимы в современном бизнесе, подчеркивает Рязанский. К примеру, важное качество людей обеих этих сфер - желание и умение учиться.

- Дорога в космос – от набора в отряд до непосредственно полета – составляет минимум 6 лет. У кого-то она длится и 10, и 15, а у кого-то – всю жизнь и полет так и не совершается. Но все эти годы, как только ты сдал 150 экзаменов и зачислен в отряд, ты учишься. Постоянно.

Космонавт приводит наставления своих инструкторов: современный успешный человек – тот, кто умеет учиться, человек с широким кругозором. Потому и звучат на собеседованиях при наборе в отряд вопросы, которые с первого взгляда совершенно не принципиальны для космонавта. К примеру, сколько театров в Москве, кто является автором того-то романа, такой-то картины и тому подобное. Все просто: чем шире кругозор, тем быстрее и легче человек воспринимает информацию, анализирует ее и эффективно применяет. Предприниматель как и космонавт работает в состоянии постоянной неопределенности, стресса и бешеных скоростей – окружающий мир стремительно меняется и с этим необходимо уметь работать.

- В современном мире самый главный навык, который должен быть у каждого – умение работать в команде, - подчеркивает спикер. – Мы все время работаем в команде: семья, друзья, коллеги и даже наши клиенты – это все наша команда. Но не всегда мы можем выбрать тех, кто в нее входит. Даже в космонавтике не подбирают экипаж по психологической совместимости – это миф.

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Для успешной работы в команде космонавт считает важным принимать человека таким, какой он есть. Более того, Сергей Николаевич уверен, что взрослых людей невозможно изменить. Подкорректировать или вовсе поменять профессиональные навыки можно, а характер - нет.

- Чаще всего конфликты и проблемы возникают из-за наших иллюзий. Мы думаем, что другой человек поступит в данной ситуации так, как мы бы поступили. Но ведь и ситуации мы видим по-разному, и являемся мы разными людьми, и поступим, естественно, по-разному. Секрет таков: не можешь изменить – наблюдай, делай выводы и поступай сообразно им, чтобы наиболее эффективно взаимодействовать с человеком.

Команда – важный компонент успеха в любом деле. Применительно к космонавтике, Рязанский приводит только один довод: толщина стенки МКС составляет 1,5 – 2 мм, а в критической ситуации у экипажа будет всего 10-20 секунд, чтобы среагировать. От тех, кто находится рядом зависит твоя жизнь. А потому еще одним важным пунктом для достижения цели является позитивная атмосфера в коллективе.

- И, пожалуй, еще один немаловажный навык – умение справляться со стрессом, встряхнуть и себя, и свою команду, - говорит космонавт. – На орбите это жизненно необходимо, потому как даже существует статистика: через 3 месяца полета от психологической усталости, эмоционального выгорания число ошибок членов экипажа возрастает в 4 раза.

Стресс в наше время – это норма, мы все живем в условиях стресса. Нужно просто научиться с этим справляться, уверен Сергей Николаевич. Так же как и страх – это нормальное человеческое чувство. Но важно научиться управлять собой, чувствовать себя так, чтобы ни стресс, ни страх не мешали тебе работать и оставаться профессионалом в любых ситуациях. Ты любишь свою работу и делаешь ее грамотно. И ничто и никто не собьет тебя с намеченного пути – пути успешного человека!

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