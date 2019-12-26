2019-12-26T16:19:52+03:00
Общество

Всероссийская премьера, рожденная на Белгородчине

Сегодня стартовал прокат исторического экшена, посвященного восстанию декабристов 1825 года
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: архив пресс-службы фильма "Союз Спасения".Фото: архив пресс-службы фильма "Союз Спасения".
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Многие ли жители области знают, что столь широко анонсированный и ожидаемый фильм «Союз Спасения» снимался у нас? В эпизодах, не касающихся Петербурга, ландшафты Шебекинского района, в массовке заняты жители региона, а лошади и всадники на них – это представители конноспортивной школы «Держава». Более того, оператор-постановщик фильма Игорь Гринякин - наш земляк.

Именно поэтому областной центр удостоился чести организовать закрытый предпоказ картины. Обычно он устраивается в крупных городах - в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Казани – но в этот раз в число 13 городов России вошел и Белгород.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Первых белгородских зрителей приветствовал лично Игорь Гринякин. Он признался, что бесконечно горд достойным участием земляков в съемочном процессе. Даже погода не подвела: к примеру, когда группа прибыла снимать зимние виды, регион ту же накрыло снегом.

Поделился вкладом своих подопечных в фильм и возглавляющий шебекинский конный клуб Сергей Ткачев. Оказывается, наши лошади даже были направлены в Санкт-Петербург для участия в съемках завершающих эпизодов – настолько хорошими были отзывы о работе животных и всадников на съемках конных сцен. Кстати, у входа в кинотеатр публику встречала именно одна из тех лошадок.

Что касается первых отзывов на премьеру, то практически все зрители едины во мнении: можно по-разному относиться к тем событиям двухсотлетней давности, но знать и уважать свою историю - важно и нужно.

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Напомним, фильм повествует о событиях, кульминацией которых стало столкновение на Сенатской площади зимой 1825 года. Молодые и воодушевленные победой над Наполеоном офицеры жаждут изменений, в стране неспокойные настроения, готовится заговор, императорский трон временно пуст, а итог - мятежным полкам под предводительством декабристов дают жесткий отпор правительственные войска, зачинщики восстания казнены.

Актерский состав картины более чем звездный: Павел Прилучный, Максим Матвеев, Александр Домогаров, Алексей Гуськов, Ингеборга Дапкунайте и многие другие.

Возрастное ограничение 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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