Евгений Добринский: моя задача - вписать Белгородчину в цифровое будущее мира

4Skills - это не только качественное инженерное образование, но и IT- площадка для реализации самых ярких идей и смелых проектов. Об итогах и перспектива обучающего проекта он рассказал в интервью корреспонденту «КП в Белгороде»

— Полтора года прошло со дня основания проекта? Что удалось сделать и что планируется нового на платформе 4Skills?

— Мы обучили более 500 детей, провели более 200 бесплатных пробных занятий, их посетили более 300 детей и родителей. Прошедшим летом мы провели летнюю инженерную школу, притом в уникальном для Белгорода формате: три различных тематических недели, посвященных проектной деятельности, программированию и робототехнике, а также 3D-моделированию и печати на 3D-принтерах.

фото: из личного архива героя публикации.

Мы участвовали в организации конкурса «Собери своего робота», региональном этапе «Робофеста» и фестиваля Rukami, организовали и свой фестиваль науки и технологий «Консервер». У нас работают опытные инженеры и IT-специалисты с большим педагогическим стажем. У каждого из них есть свой авторский курс занятий по робототехнике, программированию, веб-дизайну, 3D-моделированию, компьютерной графике, разработке приложений для Android.

Сейчас мы создаем на нашей платформе «Клуб учителей будущего». Здесь можно будет познакомиться с современными образовательными технологиями, передовыми методиками преподавания, рассказать о своем опыте.

фото: из личного архива героя публикации.

Наш проект рассчитан на будущее. Эта тема сейчас актуальна. Моя задача – вписать Белгородчину в цифровое будущее мира

— Почему вы решили создать именно этот проект, ведь это по большому счету во многом социальный проект?

— Я четыре года проработал в Белгородском центре технического творчества. Там не было условий для организации образовательного процесса, не было необходимого оборудования, в основном были только теоретические занятия. И я решил все сделать по-другому.

фото: из личного архива героя публикации.

Мы арендовали депрессивное помещение, сделали капитальный ремонт. Привели всё в порядок, креативно оформили, установили новое оборудование. Но хотелось привлечь больше учеников. С начало решили, как обычно, – обратились в управление образования, ходили по школам. Но это не дало результата.

Решили действовать современно, задействовать соцсети, таргетированную рекламу в интернете, контекстную рекламу в поисковых системах. Но на это нужны были дополнительные денежные средства. Да, мы проект, по большому счету, социальный, много денег здесь не заработаешь, поэтому рекламный бюджет был ограничен. Хотя обидно, ведь наша школа – уникальный для области проект, авторский, это не очередная франшиза. Решили обратиться за помощью в центр «Мой бизнес».

— Как узнали о Центре поддержки? Чем они вам помогли?

— Друзья посоветовали мне связаться с центром «Мой бизнес». Сказали, что это реальная помощь. В середине этого года я обратился в центр. Я выбрал услугу по проведению рекламной кампании. Собрал минимальный пакет документов. Сотрудники центра меня по-деловому выслушали, оказали необходимое содействие.

Как я понял, центр «Мой бизнес» предлагает именно те виды рекламных услуг, в которых мы нуждаемся. Они могут и изготовить рекламный контент или обратятся к нужным специалистам.

фото: из личного архива героя публикации.

— Планируете ли вы дальше работать с центром «Мой бизнес»?

— Мы сделали прямо-таки космический ремонт в помещении нашего обучающего центра, из того, что здесь было, сделали такую конфетку. Однако, мы его арендуем сейчас, поэтому есть задумка выкупить это помещение, чтобы оно было полностью свое.

Поэтому планируем в «Мой бизнес» взять льготный кредит. Тут есть сразу несколько таких предложений по очень привлекательным ставкам. Надеюсь, у нас все получится. Очень здорово чувствовать, что в океане бизнеса ты не один, что есть, к кому обратится при необходимости за помощью.