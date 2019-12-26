2019-12-26T11:38:25+03:00
Общество

В России начал работать онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности

11 компаний подписали меморандум о консорциуме на презентации платформы в Москве, чтобы вместе развивать проект и наполнять его образовательными решениями
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Университет 2035 и российские компании запустили образовательный ресурс цифроваяграмотность.рф, чтобы жители России смогли бесплатно обучиться безопасному и эффективному использованию цифровых технологий и сервисов.

Разработкой IT-решений, предоставлением онлайн-контента, а также экспертизой его качества займутся Мегафон, Ростелеком, РЖД, Эр-Телеком, Сибур ИТ, Академия Ростеха, НИУ ВШЭ, Роцит и Почта России, аналитический центр НАФИ. Оператором проекта выступает Университет 2035.

Новый сервис позволит жителям страны обучиться необходимым в повседневной жизни навыкам, узнать о современных возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и обезопасить личные данные. Разрабатываемая платформа предоставляет пользователям структурированную информацию в формате микрообучения и гарантирует экспертизу в вопросах цифровой грамотности со стороны компаний-разработчиков.

- Страница цифроваяграмотность.рф – это первый шаг на пути к созданию общедоступных решений для жителей страны. Мы начали глобальную работу с теми компаниями, которые наиболее остро осознают нехватку кадров с необходимыми компетенциями – ключевыми для решения бытовых и профессиональных задач, связанных с использованием цифровых технологий, – отметил координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» Олег Подольский. – Цифровая грамотность – это грамотность XXI века, язык, на котором говорят все – и люди, и машины. Компании, которые входят в эту эпоху, должны заботиться не только о качестве выпускаемой продукции, но и о том, что их потребители будут готовы к ней, применять технологии и пользоваться различными цифровыми решениями. Наша задача – выстроить взаимодействие между гражданами и производителями сервисов, сделать их максимально доступными для каждого.

На первой сборке сервиса, которая была сделана на платформе Роцит, проект содержит обучающие видео и статьи для развития базовых цифровых навыков как начинающих, так и продвинутых цифровых потребителей. Со следующего года участники консорциума наполнят его онлайн-уроками, тестами и такими вспомогательными сервисами, как траектории развития, тестами на самооценку грамотности и прочее.

Ростелеком предоставил онлайн-сервису видеокурсы по самым важным на взгляд компании цифровым компетенциям: большие данные, кибербезопасность, навыки программирования.

- Чтобы максимум граждан могли воспользоваться возможностями цифровой экономики, важно постоянно повышать общий уровень цифровой грамотности людей, подчеркнул директор департамента HRM-технологий и аналитики «Ростелекома» Никита Черкасенко. – Для нас работа по повышению цифровой грамотности, с одной стороны, важна как для работодателя — она поможет профориентации, появлению новых профессионалов, призванных развивать цифровые технологии и сервисы в компании. С другой стороны, будет расти профессионализм потребителей цифровых сервисов, то есть наших клиентов, в понимании услуг дата-центров и облачных решений, информационной безопасности, больших данных и аналитики, биометрии, квантовых коммуникаций и многого другого.

В Почте России назвали умение быстро приспособиться и составить достойную конкуренцию решающим в борьбе за выживание в ближайшие 10 лет.

- Если мы берем работников интеллектуального труда, то еще вчера каждый должен был уметь пользоваться компьютером. Сегодня умения пользоваться компьютером недостаточно, необходимо разбираться в конкретных программных решениях, понимать, как они взаимодействуют друг с другом, и настраивать их совместную работу. Постоянное наращивание цифровых компетенций и умений работников станет ключевым преимуществом в эпоху цифровой экономики. Поэтому важно дать людям сервис, который станет надежным виртуальным проводником в мире современных технологий. В качестве решения мы видим цифровую образовательную платформу для каждого. Формат обучения на протяжении всей жизни позволит людям оставаться в хорошей «цифровой» форме, а также откроет новые возможности и карьерные перспективы в быстро меняющемся мире, рассказал руководитель отдела по стратегии АО «Почта России» Олег Малышев.

Развитие цифровой грамотности населения - одна из ключевых задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

- Уже в следующем году обучение по таким программам пройдут 2 миллиона человек, а до конца 2024 года это число вырастет до 10 миллионов. Актуальность этой задачи сегодня поддержана не только государством, но и бизнесом – у многих компаний уже есть открытые программы развития цифровой грамотности – современные, дружественные для пользователей, регулярно обновляемые. Собрав существующие наработки на общем ресурсе, мы получим больший эффект, чем если бы создавали очередной курс цифровой грамотности с нуля, - отметил директор по направлению «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика» Андрей Сельский.

Создание и развитие общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования для различных слоев трудоспособного населения предусмотрено в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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