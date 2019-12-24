2019-12-24T17:31:26+03:00
Экономика

Искусство красиво работать

На Лебединском ГОКе подвели итоги 2019-го года
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Лебединцы уверены, производство – это настоящее искусство, а ответственный и самоотверженный труд – воплощение гармонии и красоты. На главной сцене Губкина – в центре культурного развития «Форум» – в формате творческого вечера состоялось торжественное собрание сотрудников комбината, где свои награды получили десятки горняков и металлургов.

Открыло вечер награждение первопроходцев лебединского месторождения. В этом году исполнилось 60 лет с момента добычи первой тонны руды.

- Во многом мы с вами сегодня являемся образцом для подражания, но еще больше у нас возможностей для движения вперёд, – обратился к коллективу Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест» – Подобно лебединским первопроходцам мы стремимся вперёд, к новым свершениям, ради того, чтобы наши потомки радовались, гордились нами. Чтобы их горизонты были еще более высокими, чем у нас и тех, кто строил этот замечательный комбинат, прекрасный Лебединский ГОК.

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Новый год – время подведения итогов. Главным событием 2019-ого года стал выпуск 200-миллионной тонны концентрата с массовой долей железа более 70 %. Заслуженные награды получили передовики производства, занесенные на Галерею почёта комбината, самые идейные, спортивные, творческие лебединцы; рационализаторы, дружные семьи, молодёжные лидеры – номинации отражают, насколько многогранна жизнь на комбинате. Обладателем премии выдающегося человека – Виталия Федоровича Щупановского, бывшего технического директора Лебединского ГОКа, почётного гражданина города Губкина и Губкинского района, в этом году стал Александр Богатырёв, начальник отдела конструкторско-технического управления. Новый год – это и время исполнения желаний. Мечта – получить переходящий кубок «Лучшее подразделение» – исполнилась для коллектива фабрики окомкования.

- Лебединский ГОК – это не только предприятие с многолетней историей, это предприятие, которое является экономической опорой для всего нашего региона, отметила Наталия Полуянова, председатель Белгородской областной Думы. – Безусловно, то уровень социальной ответственности, который вы сегодня демонстрируете, это важнейшая составляющая работы в бизнесе. А та уютная и семейная атмосфера, которую невозможно не заметить, она дорогого стоит. Всего вам самого доброго, низкий поклон за ваш труд!

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2019-й Лебединский ГОК завершает с отличными производственными показателями. Под занавес года некоторые подразделения уже отчитались о выполнении плана.

- Я бы сравнил наше производство с большим симфоническим оркестром, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор АО «Лебединский ГОК», депутат Белгородской областной Думы. – Потому что каждая группа инструментов, каждый музыкант, знают свою партию, роль досконально и исполняют виртуозно. А главное, всегда вместе и слаженно.

Фото Н. Рыбцева

ИСТОЧНИК KP.RU

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