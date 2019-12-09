Экспертные сессии «Мой бизнес – сегодня» в Белгородской областной филармонии собрали 300 потенциальных предпринимателей

Перед белгородцами выступили 11 спикеров, которые в течения дня рассказывали о стратегиях, позволяющих достичь результатов быстро и эффективно, делились опытом реализации своих успешных проектов.

Ярким и задающим тон всему дню экспертных сессий стало знакомство с одним из спикеров мероприятия – генеральным директором «Like Центра», депутатом городской Думы Ижевска Василием Алексеевым, который презентовал одну из стратегий центра.

Он говорил с белгородцами о том, для чего нужна бизнес-стратегия и какую играет она роль в построении быстрорастущих компаний. Василий Алексеев подчеркивал:

- Анализ деятельность многих компаний показал, что только 10 процентов из них формирует способ достижения цели, то есть, свою бизнес-стратегию. Но если мы не определяем способ достижения цели, то с высокой степенью вероятности ее достижение становится неким желанием, мечтой. Если хотите, погодой, за которой мы наблюдаем: сегодня она хорошая или плохая. Таким образом, достижение цели начинает зависеть от внешних факторов, таких, как погода. Понятно, при таком подходе достижение того, что мы задумали, становится практически невозможным.

Василий Алексеев рассказал, что в течение нескольких лет его компания создает стратегии, которые помогают предпринимателям за короткий срок достигать намеченных целей и двигаться дальше.

- Я хотел бы понять, кто из сидящих в зале глубоко анализировал своих конкурентов? - обратился он к белгородцам. – Кто считает, что у них есть лучшие технологии, которыми они пользуются, чтобы обойти вас? А кто из вас анализировал рынок хотя бы за последние три месяца и нашел действительно крутые решения, которые там появились? Все эти и другие вопросы дают возможность понять, что происходит с вашим бизнесом и насколько он конкурентоспособен на рынке. Только так, постоянно изучая опыт, пополняя свои знания, можно двигаться дальше. Иначе – так ничего и не произойдет. И мы, в лучшем случае, встретимся в этом зале через год, я буду рассказывать вам о новых стратегиях, а вы – находиться в том же месте, что и сегодня.

На форуме много и подробно говорили о том, какие существуют этапы построения стратегии, на каких вопросах стоит акцентировать внимание при выборе варианта развития своей компании. На экспертных сессиях с начинающими и действующими предпринимателями делились своим опытом и давали советы по ведению и развитию бизнеса, отвечали на конкретные вопросы эксперт по привлечению инвестиций Иван Чернышев, соучредитель Digital Group Алексей Верегин, владелец холдинга «Совет Директоров» Ирина Каримова и другие.

Форум в Белгородской государственной филармонии, организаторами которого выступили региональный департамент экономического развития, Центр «Мой бизнес» и «Like Центр Белгород», стал отличной площадкой для знакомства, обмена опытом. Здесь в течение дня завязывались деловые контакты, решались вопросы потенциального сотрудничества. Форум собрал единомышленников, людей, которым не безразлично будущее, которое многие связывают с развитием своего дела в Белгородском регионе.