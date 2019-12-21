В Белгороде на остановке общественного транспорта женщина упала при выходе из автобуса

Происшествие на остановке общественного транспорта, расположенной в районе дома №164 на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде, произошло 20 декабря в районе часа дня. По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса «ПАЗ», не убедившись в безопасности движения, тронулся с места, когда из салона выходила 53-летняя женщина. В результате пассажирка упала и получила травмы. После оказания медицинской помощи ей назначили амбулаторное лечение.

Всего за день в областном центре произошло четыре ДТП с пострадавшими. На Белгородском проспекте 47-летняя автомобилистка на «Тойоте Королле» сбила 82-летнюю женщину. По предварительным данным, 82-летняя пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу. В настоящее время она госпитализирована.

На улице Корочанская под колесами «Фольксвагена» пострадала 70-летняя женщина. За рулем автомобиля находился ее ровесник. По предварительным данным, он сбил пенсионерку, когда пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщине назначено амбулаторное лечение.

Вечером того же дня на улице Маяковского в Белгороде 33-летняя женщина на «Киа Пиканто» сбила 10-летнего мальчика. Предварительно, он также переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в областную детскую больницу и после оказания необходимой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Вечером того же дня в селе Двулучное Валуйского городского округа неизвестный сбил 38-летнюю женщину, шедшую по краю дороги и скрылся. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что в ближайшие дни будет пасмурно и дождливо. В такую погоду видимость на дорогах ухудшается. Будьте внимательны у пешеходных переходов, на перекрестках и загородных трасса. Выбирайте безопасную скорость. Пешеходов просят перед пересечением проезжей части убедиться, что водители видят их и пропускают, а также обозначать себе световозвращателями.