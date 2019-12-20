2019-12-20T18:27:38+03:00
Общество

Накануне профессионального праздника белгородские энергетики подвели итоги уходящего года

Лучшие представители энергетической отрасли региона получили заслуженные награды
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Уже в это воскресенье, 22 декабря, белгородские энергетики отметят профессиональный праздник. В преддверии Дня энергетика коллектив «Россети Центр Белгородэнерго» подвел итоги уходящего года и наметил планы на будущий.

В этом году Белгородэнерго в полном объеме реализовало все производственные программы, обеспечив дополнительные возможности для роста экономики региона.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В эксплуатацию введено свыше 500 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ, в Белгородском районе появилась первая в ЦФО цифровая подстанция 35 кВ «Никольское», в Старооскольском городском округе комплексно модернизирована подстанция 110 кВ «Промышленная», обеспечивающая электроснабжение социальных и промышленных объектов города. Электросетевой комплекс региона прирос на 70 МВА новой мощности.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. филиал отремонтировал более 2,2 тысяч километров линий и почти 900 подстанций 0,4-110 кВ, при этом 88% энергетики выполнили собственными силами, без привлечения подрядных организаций.

Благодаря тесному сотрудничеству с руководством региона Белгородэнерго в текущем году выполнило порядка 40% мероприятий первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного на период до 2021 года. На базе Борисовского РЭС реализован первый проект «Цифрового РЭС». Для построения активно-адаптивной сети 10 кВ энергетики установили 16 реклоузеров, 33 индикатора кротких замыканий, 26 комплектов разъединителей с моторными приводами. На ТП-10/0,4 кВ смонтирована система мониторинга с устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ, и оборудованием контроля доступа в ТП. В «Цифровой РЭС» интегрированы проекты «Цифровой электромонтер», оборудование автопарка системой ГЛОНАСС, установка трёх высоковольтных пунктов коммерческого учёта, переход на цифровую радиосвязь.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В г. Белгороде в рамках реконструкции участка ВЛ 110 кВ «Фрунзенская – Западная № 2» и ВЛ 110 кВ «Западная – Авторемзавод» введена в эксплуатацию опора ЛЭП, стилизованная под герб областного центра. Еще один уникальный проект по внедрению системы накопления электроэнергии в сетях 0,4 кВ реализован в Юго-Западном микрорайоне Белгорода. Инновационный накопитель обеспечит нормативный уровень напряжения в сети в пиковые периоды потребления, снизит недоотпуск и потери электроэнергии. Всего же Белгородэнерго реализует 26 проектов по цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За добросовестную работу и производственные достижения более 190 работников филиала в День энергетика удостоены ведомственных, отраслевых, региональных и корпоративных наград. Вручая награды, заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов отметил высокий профессионализм, ответственность и целеустремленность белгородских энергетиков, которые помогают решать самые сложные задачи и в любом деле добиваться максимального результата:

- Впереди у нас еще много важных и интересных проектов: к лету в Белгородэнерго появится Единый центр управления сетями, продолжится реализация проектов по распределенной автоматизации сети, интеллектуальному учету, модернизации наружного освещения. Уверен, что со всеми задачами мы справимся, потому что мы – единая, дружная, сильная команда.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

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