В Белгороде водитель «БМВ» за один вечер совершил три ДТП

Вечером 17 декабря водитель «БМВ» устроил в Белгороде «форсаж». Иномарку, совершавшую опасные маневры, заметил на улице Щорса сотрудник ДПС, несший службу в пешем порядке. Водитель автомобиля не справился на пешеходном переходе с управлением, снес шесть метров дорожного ограждения и скрылся. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Автоинспектор, ставший очевидцем происшествия, передал приметы и направление движения иномарки ближайшим нарядам. В это же время в дежурную часть ГИБДД поступило еще несколько звонков от местных жителей. Они также сообщили, что по городу передвигается «БМВ» под управлением явно нетрезвого водителя.

Полицейские задержали 31-летнего автомобилиста на улице Спортивная. По предварительным данным, к этому времени он успел совершить еще два ДТП. На перекрестке улиц Щорса и Архиерейская не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «Тойоту». Затем уже на Спортивной мужчина неудачно сдал назад и столкнулся с «Фольксваген Поло».

В пресс-службе УМВД области сообщили, что проходить медицинское освидетельствование водитель «БМВ» отказался. Кроме того, при составлении административных материалов он вел себя агрессивно и, находясь в патрульном автомобиле, неоднократно выражался в адрес сотрудника ДПС нецензурной бранью. При проверке по базе данных было установлено, что не так давно мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В настоящее время сотрудниками полиции в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде и административное расследование по факту оставления места ДТП. Уже за это он может лишиться свободы на срок до двух лет. Решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела за оскорбление инспектора примет после проверки поступивших материалов Следственный комитет.