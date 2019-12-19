2019-12-19T17:17:57+03:00
Общество

Для белгородских школьников «Ростелеком» обеспечил трансляцию Всероссийского открытого урока

Урок прошел в формате телемоста пяти студий, четыре их которых, включая белгородскую, располагались на территории региональных филиалов провайдера
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«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Цифровой провайдер организовал онлайн-трансляцию Всероссийского открытого урока о транспортных технологиях «Кто у руля?». Урок прошел в формате телемоста пяти студий, четыре их которых, включая белгородскую, располагались на территории региональных филиалов «Ростелекома». За обсуждением онлайн наблюдали более миллиона участников из 20 тыс. российских школ. Белгородский регион представили учащиеся школы «Алгоритм успеха».

- Уроки по профессиональной навигации для старшеклассников в рамках проекта «ПроеКТОриЯ» проходят в формате видеоконференций. «Ростелеком» оказал техническую поддержку и обеспечил проект цифровыми услугами. Для проведения открытого урока мы воспользовались собственным продуктом «WEB-Видеоконференция». Он востребован не только для реализации социально значимых мероприятий, но и в бизнесе. Этот сервис позволяет проводить онлайн-совещания и переговоры без дополнительного оборудования и программного обеспечения: необходим только доступ в интернет, - подчеркнул Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

На уроке школьники узнали, насколько роботизация охватила транспортную промышленность, как современные технологии помогают обеспечивать безопасность транспорта и возможно ли такое, что водители останутся без работы. Ребята вместе с Александром Ушениным, заместителем генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию, и Ильназом Юнусовым, руководителем службы инновационных автомобилей ООО «Инновационный центр КАМАЗ», прогнозировали будущее транспортной отрасли. Они искали ответ на главный вопрос урока: кто же будет у руля – человек или искусственный интеллект?

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» организован Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Он проводится уже шестой год и объединяет экспертов крупнейших российских компаний, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения. Онлайн-уроки нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективной работой, достижениями науки и экономики.

Социальные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. «Ростелеком» на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные цифровые услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.

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