2019-12-18T10:42:54+03:00
Общество

Белгородские энергетики взыскали больше 30 миллионов с недобросовестных заявителей на техприсоединение

С начала года в пользу энергетиков суды удовлетворили 52 исковых требования
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В этом году «Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») заключили свыше шести тысяч договоров технологического присоединения. На начало декабря обязательства по 176-ти просрочены по вине заявителей, порядка 150 находятся в стадии досудебного урегулирования, девять – в суде.

Чаще всего не выполняют свои обязательства по заключенным договорам технологического присоединения заявители так называемой льготной категории – с присоединяемой мощностью до 150 кВт. Таковых в среднем 90%.

Стоимость подключения для льготников мощностью до 15 кВт фиксирована и составляет символические 550 рублей, для заявителей от 15 до 150 кВт варьируется от пяти до 50 тысяч рублей. Между тем, чтобы подвести к объекту электроэнергию Белгородэнерго строит линии электропередачи и подстанции стоимостью десятки тысяч рублей, которые затем остаются невостребованными. Подобная ситуация негативно влияет на распределение инвестиционных средств.

- Половина нарушителей взятых на себя обязательств по заключенным договорам технологического присоединения - это садоводы и владельцы земельных участков под ИЖС, - рассказывает начальник управления технологических присоединений Тимур Нестеренко. – Сетевая организация вынуждена подводить линии электропередачи к пустым участкам, при этом заявители не спешат начинать или завершать строительство, либо выставляют их на продажу. Однако не все знают, что гражданин остается ответственной стороной по договору даже в случае продажи дома или участка. О смене собственника необходимо своевременно поставить в известность Белгородэнерго.

Напомним, что необходимость выполнения заказчиком своей части технических условий регламентирована процедурой технологического присоединения, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года. В установленный срок филиал направляет потребителю подписанный проект договора и его неотъемлемое приложение — технические условия с перечнем мероприятий, которые тот обязан выполнить для подключения своего объекта к сетям. За нарушение сроков исполнения взятых на себя обязательств заявитель обязан будет заплатить неустойку в размере 5% за каждый день просрочки в случае, если оплата по договору составила 550 руб., если больше указанного — 0,25 % суммы ежедневно. Через год Белгородэнерго вправе в судебном порядке потребовать расторжения договора и компенсации понесенных убытков.

В 2019 году в пользу Общества суды удовлетворили 52 исковых требования на сумму 31,9 млн рублей.

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