Бизнес-форум в Белгороде: успех доступен каждому!

Нацелить на успех, рассказать о секретах ведения бизнеса и о той масштабной поддержке, которая сегодня на государственном уровне оказывается предпринимателям – именно этим целям была подчинена работа Форума «Мой бизнес – Сегодня», прошедшего накануне в Белгородской государственной филармонии. Важно, что основой для выступлений спикеров мероприятия явился бесценный опыт построения бизнеса каждым из них. Именно это, по оценке слушателей, сделало Форум не только максимально информативным, но и поистине уникальным.

- Посетители, которые приходят к нам впервые, часто меня спрашивают: что я могу сделать? Я, в свою очередь, тоже задаю вопрос: а чем Вы увлекаетесь? Это важно, потому что мы видим много примеров, когда хобби становится бизнесом и приносит хороший доход. Искренне желаю всем заниматься любимым делом, эффективно развивая свой бизнес и год от года становясь успешнее, - приветствовал участников Форума Олег Колесников, исполнительный директор Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Слова Олега Владимировича зал встретил громкими аплодисментами. Стоит отметить, что в роли слушателей на Форуме выступили начинающие и уже опытные предприниматели, студенты выпускных курсов и, конечно, белгородцы, которые еще только планируют начать свое дело. И, как признавались по завершении мероприятия многие из них, советы и стратегии, которыми делились спикеры, информация от центра «Мой бизнес», да и просто общение друг с другом стали важным этапом в построении личных планов на будущее.

- Эффективный, кропотливо проработанный план действий – значительная часть успеха, - уверен Василий Алексеев, генеральный директор компании «Like центр», депутат городской думы г.Ижевск, один из спикеров прошедшего Форума. – Не надо бояться ставить сложные, казалось бы, невыполнимые задачи. Проведя глубокий анализ и разработав подробную стратегию, вы можете удивиться тому, насколько легко изначально нереальные идеи становятся делом, приносящим вполне осязаемый доход.

Отметим, что мероприятие состоялось в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской перспективы». Поддержку Форуму оказали департамент экономического развития Белгородской области, центр «Мой Бизнес» и центр поддержки и развития предпринимательства «Like центр» Белгород.