Игорь Маковский: «В 2019 году мы выполнили 30 % всех мероприятий первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного на пять лет»

Сегодня, 17 декабря, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский провел пресс-конференцию в информационном агентстве ТАСС. Игорь Маковский подвел итоги работы энергокомпаний в 2019 году и рассказал о ключевых проектах, планируемых к реализации на ближайшую перспективу.

Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отметил, что в уходящем году компании обеспечили безусловную реализацию всех текущих производственных программ. Введены в работу свыше 10 тыс. км ЛЭП и более 2000 МВА, отремонтировано 13 тысяч трансформаторных подстанций и 52 тысячи километров воздушных ЛЭП, расчищено 30,6 тыс. га и расширено 1 тыс. га просек.

Завершено строительство целого ряда крупных объектов, реализован ввод новых мощностей в рамках обеспечения электроснабжения предприятий, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов. Выполнено свыше 72 тысяч договоров технологического присоединения. Повышена операционная эффективность, сохранены и улучшены финансово-экономические показатели при неблагоприятной внешней конъюнктуре.

Обеспечен высокий уровень безаварийной работы, несмотря на серьезные испытания непогодой. Количество аварийных ситуаций по итогам года в целом по двум компаниям снизилось на 15 %. В преддверии зимы энергетики прошли жесткое испытание в Тверской области. Регион пережил два подряд беспрецедентных по силе удара стихии. Благодаря профессионализму, четкой и слаженной работе, самоотверженности специалистов двух компаний, массовые отключения были ликвидированы в максимально короткие для таких ситуаций сроки.

Стратегическим приоритетом для «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году стал разворот полномасштабной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.

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- В 2019 мы обеспечили мощный старт и форсированные темпы работ, запустив, а в ряде регионов даже уже завершив все ключевые проекты первого этапа цифровой трансформации. На сегодня выполнено до 30 % всех мероприятий первого этапа, рассчитанного на пять лет – в два раза больше, чем планировалось изначально, - подчеркнул Игорь Маковский.

В периметре энергокомпаний созданы 8 цифровых Центров управления сетями и Городских диспетчерских пунктов, откуда в режиме онлайн осуществляется управление электросетевым комплексом регионов и крупных городов. В Белгородской области введена в строй первая в периметре «Россети Центр» цифровая подстанция «Никольское». В Воронежской области началось возведение подстанции «Спутник» - это будет первый в Центральной России цифровой центр питания, построенный с нуля. В Удмуртской Республике завершен монтаж оборудования на первой цифровой подстанции региона «Аэропорт». В Белгороде и Иваново завершены работы по созданию цифровых Контакт-центров.

Закончены подготовительные работы по реализации проекта «Программный метод выявления неучтенных объемов электроэнергии с использованием технологии «Big Data». Завершена разработка технических решений по телеметрии на ТП и начат монтаж комплексной системы энергомониторинга и установка распределенной автоматизации в Цифровых районах электрических сетей. Принята к разработке математическая модель сети.

В Белгороде и Владимире успешно реализованы пилотные проекты по установке накопителей электроэнергии в распределительной сети низкого напряжения. В Удмуртской Республике - пилотный проект по информированию потребителей - виртуальный диспетчер. В Ярославской, Липецкой, Владимирской, Нижегородской и Тверской областях введен в опытную эксплуатацию «Цифровой электромонтер» по учету электроэнергии. В Липецкой области завершены испытания уникального комплекса автоматического мониторинга состояния линий электропередачи с использованием беспилотных летательных аппаратов и зарядных станций.

В числе главных эффектов цифровизации глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обозначил снижение на 50% индексов средней частоты и продолжительности отключений в сети, сокращение на 30% операционных затрат на 15% - капитальных затрат, рост производительности труда и капитализации компаний.

Подробно остановился Игорь Маковский и на результатах работы Обществ по консолидации электросетевых активов. Такая задача сформулирована в утвержденной Правительством Российской Федерации «Стратегии развития электросетевого комплекса РФ». В Удмуртской Республике завершен процесс по приобретению имущества «Воткинских городских электрических сетей». С учетом приобретенных в начале года Ижевских электрических сетей собрали 100% сетевых активов региона, находившихся в государственной собственности. В Воронеже завершена сделка по приобретению акций АО «Воронежская горэлектросеть». Подписан договор на приобретение АО «Тульские городские электрические сети»

Оптимальная модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики, включающая консолидацию сетевых активов, создание Центров управления сетями, Городских диспетчерских пунктов и Цифровых районов электрических, была представлена в рамках рабочей поездки Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Ижевск и получила одобрение Главы государства, напомнил руководитель «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Говоря о планах на 2020 год, Игорь Маковский подчеркнул, что прежде всего «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» нацелены продолжать ускоренную реализацию цифровой трансформации. «В будущем году мы завершим строительство 19 цифровых Центров управления сетями и 4 Цифровых подстанций. Введем в эксплуатацию Главный аналитический центр «Россети Центр», 30 Цифровых РЭС и проект «Цифровой электромонтер» по учету электроэнергии и эксплуатации. Начнем опытную эксплуатацию проекта «Программный метод выявления неучтенных объемов электроэнергии с использованием технологии «Big Data». Таким образом мы практически полностью завершим первый этап цифровой трансформации. Работа на опережение позволит нам в числе первых в отрасли в полной мере воспользоваться ее эффектами», - сказал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Также в планах компании на 2020 год приобретение электросетевых активов в Липецкой, Нижегородской, Ивановской, Брянской и Владимирской областях

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Маковский затронул темы реализации подписанных с регионами Соглашений о сотрудничестве, снижения потерь, ликвидации дебиторской задолженности, тарифного регулирования и платы за резерв мощности, борьбы с хищениями электроэнергии, а также реализуемых компаниями в регионах социально значимых проектов.

Обсуждались и особенности подготовки кадров для целей цифровой трансформации. Игорь Маковский рассказал, что в компаниях введена в действие комплексная программа по развитию компетенций персонала в области цифровизации, охватывающая всех работников. Для ее целей и задач адаптирована система учебных центров компании и активно используется потенциал профильных вузов - с ними у энергетиков подписаны 26 соглашений. Так, на базе ИГЭУ при их участии создана лаборатория по «Цифровой подстанции».

- Мы занимаемся «цифровым просвещением» системно и последовательно. Это касается и действующего персонала, и тех, кого мы хотели бы видеть в рядах наших компаний. Главные требования - это адаптированность к цифровой среде, безусловное знание и понимание сути, технологий и целей этого процесса, - подчеркнул глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».