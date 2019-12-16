Кредитный портфель ВТБ в Белгородской области превысил 69 миллиардов рублей

Корпоративный кредитный портфель вырос почти на четверть и на 1 октября 2019 года составил 47,3 миллиарда рублей. Основная часть приходится на крупный бизнес – 32,5 миллиарда рублей (+13%). Объемы займов среднему и малому бизнесу выросли почти в половину, до 14,8 миллиарда. Компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (57%), торговли (12%) занимают основные доли в структуре кредитного портфеля СМБ. Кредитный портфель ВТБ в Белгородской области в рамках программ господдержки вырос почти в 2 раза и превысил 7,3 миллиарда рублей. Основная часть финансирования - около 5 миллиардов - выдана аграриям региона. Корпоративный ресурсный портфель банка за девять месяцев текущего года вырос на 30% и достиг 23,8 миллиарда рублей.

Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 20% и на 1 октября 2019 года составил 21,8 миллиарда рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными – 13 миллиардов, прирост на 19%. Портфель ипотеки на отчетную дату составил 6,5 миллиарда (+25% с начала года), автокредитования – 1,1 миллиарда (+5%). Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 11%, до 41,3 миллиарда рублей. Объем выдачи розничных кредитов за три квартала вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,5 миллиарда рублей. Более половины занимают кредиты наличными – 5,7 миллиарда (+10% к показателю прошлого года). Объем выдачи ипотеки за отчетный период составил 2,2 миллиарда (+63%), автокредитов – 565 миллионов (+3%).

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил:

- Сегодня Банк ВТБ (публичное акционерное общество) не только помогает эффективно пользоваться банковскими услугами, но и подсказывает, как развивать бизнес. Ключевая наша задача – оставаться для своих партнеров банком первого выбора, обеспечивая их потребности наиболее удобными и современными способами на всех этапах жизни. Наши клиенты, как корпоративные, так и розничные, имеют возможность получения всех продуктов и услуг, как в передовых цифровых каналах, так и в широкой сети отделений банка.