2019-12-16T18:40:02+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с Воронежским госуниверситетом

Накануне член правления ВТБ Валерий Чулков и ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий подписали соглашение о сотрудничестве
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..Фото: Анна ПОПОЛИТОВА
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Документ предусматривает взаимодействие в подготовке квалифицированных кадров для банковской сферы, реализацию совместных научно-технических, научно-технологических и образовательных проектов и программ, а также осуществление экспертной и аналитико-информационной деятельности.

В рамках сотрудничества с ВУЗом Банк ВТБ (публичное акционерное общество) предоставит площадку для прохождения производственной практики, а также стажировки студентов экономического факультета на базе центра операционной поддержки банка в Воронеже. - Сотрудничество с ключевыми высшими учебными заведениями страны является стратегически важным для ВТБ. Воронежский государственный университет готовит высококвалифицированных специалистов профильных экономических специальностей. В свою очередь мы предоставляем студентам возможность применить свои знания и умения на практике, и даем будущим экономистам необходимую профессиональную подготовку. Это позволит банку пополнить свой кадровый резерв, а выпускникам ВГУ успешно начать карьеру финансиста, - прокомментировал подписанное соглашение член правления ВТБ Валерий Чулков.

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий отметил:

- ВТБ является системообразующим банком Российской Федерации, серьёзным и надёжным работодателем. Воронежский государственный университет приветствует стремление руководства банка завязать с вузом партнерские отношения. Мы уже подготовили дорожную карту разнообразного по форме взаимодействия ВГУ с ВТБ. Уверен, что наше сотрудничество откроет новые возможности для повышения качества подготовки специалистов в университете.

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