Автоматизация процессов для эффективной деятельности

Технологическая осветленная вода – важная составляющая обогатительного производства. Процессы её осветления и очистки от шламовых примесей проходит в сгустителях, после чего её перекачивают обратно на фабрику для производства концентрата. С недавнего времени на участке шламов и породных систем ЦХХ контролировать этот процесс помогает новая и современная система автоматизации. Теперь вся информация с работающих сгустителей выводится на экран инженерной станции, а показатели анализирует компьютер. К примеру, раньше оператору приходилось следить за несколькими панелями с мнемосхемами, которые отображали данные о нагрузке на электродвигатель и были оснащены всего-навсего световой сигнализацией.

— Во время реконструкции в переливных желобах сгустителя установлены датчики мутности, позволяющие в онлайн-режиме следить за чистотой слива и оперативно реагировать на изменение его качества. Благодаря автоматизации на мониторы выводится информация с датчиков, и оператор отслеживает и управляет всеми техпроцессами: уровнем заполнения сгустителя, параметрами сгущения, работой дренажных насосных станций и многими другими. Помимо этого автоматизированы запуск и остановка оборудования, — уточнил начальник обогатительной фабрики Сергей Копанев. – Всё это не только позволило нам вывести эффективность цеха хвостового хозяйства на новый уровень, но, что важно, удалось значительно улучшить и обезопасить условия труда сотрудников.

В настоящее время реконструкция сгустителей на участке шламов и породных систем близится к финишу — завершить работы планируют к концу декабря.