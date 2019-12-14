2019-12-14T22:39:34+03:00
Общество

Двух юных жительниц Белгородской области наградили на Поклонной горе

Девочки победили в конкурсе "Нарисуй Елку Победы", а и их рисунки стали новогодними открытками
Ирина ТАРАСОВА
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Открытку с рисунком Елизаветы Хребтовой увидит вся страна. Фото ФГБУК «Музей Победы».Открытку с рисунком Елизаветы Хребтовой увидит вся страна. Фото ФГБУК «Музей Победы».
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В Музее Победы на Поклонной горе наградили двух юных жительниц Белгородской области. Школьницы София Решетникова (10 лет) из поселка Прохоровка заняла 2-е место, а Елизавета Хребтова (8 лет) из Белгорода 3-е место в конкурсе "Нарисуй Елку Победы", и их рисунки стали новогодними открытками.

Елка Победы Софии Решетниковой. Фото ФГБУК «Музей Победы».

Елка Победы Софии Решетниковой. Фото ФГБУК «Музей Победы».

Поздравил и вручил подарки девочкам директор Музея Победы Александр Школьник. В церемонии награждения участвовали артисты, ветераны, музыкальные детские коллективы. Поздравить маленьких художников со всей страны из своей Московской усадьбы приехал и Дед Мороз.

Победительницы конкурса также прошли исторический квест "Елка Победы. Новая миссия". Они смогли совершить увлекательное путешествие в прошлое, разгадать военные тайны и получить фронтовой подарок.

Напомним, что Всероссийский детский конкурс «Нарисуй Елку Победы» проводили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Свои работы прислали почти 1300 юных художников от 7 до 17 лет из 60 регионов России, а также Испании, Италии, Канады, Республики Беларусь, Украины, Турции, Франции, Швеции. 10 лучших рисунков использовали для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустила Почта России. Ребята нарисовали, как в далеком декабре 1944 готовились к встрече победного Нового года.

В Музее Победы на Поклонной горе наградили двух юных жительниц Белгородской области. Фото ФГБУК «Музей Победы».

В Музее Победы на Поклонной горе наградили двух юных жительниц Белгородской области. Фото ФГБУК «Музей Победы».

Елизавета Хребтова о своей работе рассказала так: «В далеком 1945 году моей прабабушке Александре было всего 9 лет. Она хорошо помнила, душевный подъем, перед новогодним праздником. Взрослые каждый день обсуждали сводки Совинформбюро, верили, что новый год будет победным. Прабабушкин дед был завклубом. В селе был большой новый клуб, построенный перед войной, где всегда отмечались все праздники. В ноябре он начал ходить по домам и собирать старые перегоревшие лампочки и лоскутки яркой ткани. Он знал, как хотелось детворе праздника. Довоенные фабричные елочные игрушки были утрачены. Новые игрушки дед делал из старых лампочек. Он раскрашивал их в разные цвета старыми красками, которыми до войны рисовал плакаты, а прабабушка и другие ребята вырезали флажки из пестрой ткани. Иногда рисовали на них простенькие картинки. Так и украшали они свою сельскую Елку Победы. На моем рисунке изображен момент изготовления елочных украшений. Прабабушка вырезает флажки, а ее дед Федор раскрашивает перегоревшие лампочки для украшения новогодней елки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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