Лучшим предприятием Белгородчины в области ГО и ЧС признано Белгородэнерго

По итогам работы за 2019 год «Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») признано лучшим среди областных служб гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Итоги деятельности областной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подвел секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин. Он отметил высокие практические навыки личного состава аварийно-восстановительных бригад филиала, проявленные в совместных учениях и тренировках.

На сегодня в филиале сформировано 239 эксплуатационных бригад в составе 1338 человек и восемь мобильных бригад, готовых при необходимости приступить к аварийно-восстановительным работам в других регионах. Все они оснащены спецтехникой, необходимым оборудованием и материалами.

На случай нештатных ситуаций в Белгородэнерго подготовлено 53 резервных источника снабжения электроэнергией, организована устойчивая работа устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания. Аварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100 %.

В филиале в полном объеме разработаны нормативные и организационно-распорядительные документы в области ГО и ЧС, в соответствии с требованиями Правительства РФ организовано обучение персонала. Все работники обеспечены коллективными и индивидуальными средствами защиты.