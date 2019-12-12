2019-12-12T10:29:40+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ и полиции изъяли у жителя Белгородской области крупную партию немаркированных сигарет и алкоголя

По данным оперативников, продукция предназначалась для последующей реализации
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.фото: пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.
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В Белгородской области правоохранители пресекли сбыт крупной партии немаркированных табачных изделий и алкоголя. По информации оперативником, продукция предназначалась для последующей реализации. Всего в гараже и хозпостройке 36-летнего жителя поселка Ракитное, а также в арендуемом им помещении, сотрудники ФСБ и полиции обнаружили и изъяли 250 ящиков с крепкими алкогольными напитками и этиловым спиртом объемом более 3900 литров, и 930 блоков сигарет. Общая стоимость продукции составила около 700 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хранение в целях сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий». За такое преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Напомним, в 2017-м году в России ужесточили ответственность за незаконную торговлю горячительными напитками. Уголовный кодекс дополнили еще одной статьей - «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ее санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы. За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции предусмотрено административное наказание. Однако в случае совершения повторного правонарушения возбуждается уже уголовное дело.

- Напоминаем белгородцам, что приобретать спиртное у частных лиц и через социальные сети опасно. Употребление фальсифицированного алкоголя может повлечь серьезные последствия для здоровья. При производстве такой продукции нередко используется метанол, представляющий смертельную угрозу, - отметили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские обращают внимание жителей региона на то, что легальный алкоголь реализуется только в магазинах, имеющих соответствующую лицензию. Правоохранители просят белгородцев информировать их обо всех фактах нелегального распространения такой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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