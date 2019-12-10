В центре Белгорода на строительной площадке обнаружили авиабомбу

Сегодня, 10 декабря, в Белгороде на территории строительной площадки по улице Гостенская был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны. Звонок об опасной находке поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области в 14 часов 25 минут. Немецкую бомбу весом 250 килограмм извлекли и вывезли на специальный полигон для уничтожения.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

На месте опасной находки работали взрывотехники поисково-спасательной службы области, дежурный караул пожарно-спасательной части № 1, сотрудники полиции. Они выяснили, что немецкую бомбу обнаружили при проведении земляных работ. Взрывотехники с помощью экскаватора извлекли авиабомбу из строительного котлована, с помощью спецтехники вывезли ее на специальный полигон для ликвидации.