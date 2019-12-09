На ЛГОКе обновили фильтровальное оборудование

Вакуум-фильтры служат для обезвоживания железорудного концентрата – завершающего этапа производства этого вида качественной лебединской продукции. С 2014 года инвестиции Металлоинвеста обеспечили смену устаревших дисковых агрегатов с тканевыми чехлами на 13 более современных и эффективных аналогов с керамической поверхностью.

Они работают с применением постоянного вакуума, и характеризуются полной автоматизацией смены отдельных циклов. При оптимальных эксплуатационных затратах оборудование обеспечивает высокую производительность и необходимую влажность концентрата.

Напомним, Лебединский ГОК входит в состав компании «Металлоинвест»– ведущего производителя и поставщика железорудной продукции и ГБЖ на глобальном рынке, производителя высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ, вторым в мире производителем окатышей и одним из ведущих производителей товарной железной руды.

Металлоинвест объединяет активы высокотехнологичных и эффективных предприятий горно-металлургической промышленности России: АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «Уральская Сталь». Является крупнейшей железорудной компаний в России и СНГ.