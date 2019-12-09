2019-12-09T14:06:30+03:00
Общество

«Ростелеком» предоставил телеканалу ОТР возможность удаленно управлять региональными вставками в эфир

Провайдер цифровых услуг и решений организовал для Общественного телевидения России сеть VPN-каналов
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Благодаря этому решению телеканал может удаленно управлять региональными вставками в эфир ОТР в 81 субъекте РФ в режиме реального времени. Кроме того, у партнеров ОТР появилась возможность контролировать телевизионный эфир в регионах, а также работу оборудования, размещенного телеканалами на объектах «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).

Телеканал ОТР входит в перечень обязательных общедоступных каналов первого мультиплекса на территории РФ. Проект обеспечения региональных врезок в эфир ОТР реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ и позволит региональным каналам вещать до пяти часов в день в эфире ОТР в своем регионе.

- Благодаря сотрудничеству с “Ростелекомом” мы смогли в кратчайшие сроки наладить техническое взаимодействие с нашими партнерами даже в самых удаленных регионах нашей страны и обеспечить передачу ТВ-сигналов до объектов вещания РТРС в преддверии начала врезок в эфир ОТР, — сказал исполнительный директор ОТР Игорь Найговзин.

- “Ростелеком” традиционно является лидером в области предоставления услуг связи органам государственной власти, а также крупнейшим российским и зарубежным предприятиям. Высокие эксплуатационные характеристики и надежность услуг, создаваемых компанией, подтверждены их высокой востребованностью, — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков. — Решения, выполненные на базе технологии VPN, гарантируют высокую конфиденциальность и надежность связи и одновременно обеспечивают существенную экономию средств при пользовании современными телекоммуникационными услугами по сравнению с другими технологиями.

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