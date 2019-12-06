2019-12-06T15:52:18+03:00
Общество

«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink

В новом тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» представляет новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ. Принять участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты.

По подписке «Для праздников» зрителей ждут более 13 000 фильмов и эпизодов лучших сериалов российских и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных сериалов «Амедиатеки», мультфильмов «Диснея» для детей всех возрастов.

Принять участие в акции и получить доступ к коллекции можно, подключив подписку «Для праздников» в меню приставки Интерактивного ТВ или на сайте wink.rt.ru, в приложении Wink на любом гаджете и на SMART TV. После подключения к тарифу смотреть контент можно на любом устройстве под одной учетной записью.

Акция действует до 31 января 2020 года. После окончания бесплатного месяца стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.

Wink – это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране – домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне – с сохранением позиции просмотра.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Социальный навигатор»: Скачать, чтобы все узнать
Как посчитать размер больничного этой зимой, какие пособия полагаются сейчас семьям с детьми и чем поможет государство людям с инвалидностью - обо всем этом ясно и подробно расскажет мобильное приложение Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Новости 24
В Белгородском районе прошли «Добрые уроки» для школьников
В Белгородской области за нарушение государственной границы осуждены иностранные граждане
Спортсмены из Алексеевки привезли золото с ежегодного спортивного фестиваля «НОСОРОГ ПРО-11»
В Белгородской области полицейские оперативно восстановили документы жильцам обрушившегося при взрыве дома
Сын белгородского кинолога, спасшего тонущего ребенка, нарисовал папу и его четвероногого помощника
Белгородцев к новому аквапарку «Лазурный» довезут два автобусных маршрута
В Валуйском историко-художественном музее прошли уроки, посвященные событиям Первой мировой войны
Белгородские энергетики выявили более 550 фактов энерговоровства
В Белгородской области оторвавшееся от трактора колесо протаранило легковушку
У матери погибшего при взрыве белгородца в Яковлево обгорело 60% тела
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Белгородские приставы арестовали служебные авто предприятия, что заставило должника выплатить долг
В Белгороде вечером в здании медицинского колледжа произошло короткое замыкание
Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» продолжается
Юная белгородка украла из магазина коробку с куклами
Белгородскую область накроет туман, на дорогах - гололедица
Белгородские школьники приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»
В Белгороде определили победителей и призеров конкурса «Энергия и человек»
В Вейделевском Центре культурного развития Белгородчины открывается цифровой кинозал
В гостях у жителей сел Доброе и Середа Белгородской области побывал автоклуб