Форум паралимпийцев: через преодоление – к победам!

Эффективное развитие

Мероприятие для региона выдающееся - участие в нем приняли представители Паралимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства.

Стоит отметить, что руководство российского Паралимпийского комитета (ПКР) дает высокую оценку активному развитию адаптивного спорта в Белгородской области. И неудивительно: за последние три года число людей с особенностями здоровья, систематически занимающихся спортом возросло в полтора раза - более 28 тысяч человек. А 24 белгородских спортсмена входят в состав Паралимпийской и Сурдлимпийской сборных команд России.

Благодарность Белгородчине была высказана и на предваряющей форум встрече с Евгением Савченко.

Губернатор области встретился с руководством ПКР, Управления физкультуры и спорта Белгородской области, региональных Федерации адаптивного спорта и Центра адаптивного спорта и физической культуры.

– Паралимпийский комитет занимает значимые позиции в общественном поле, играет важную роль в жизни любого региона, в том числе и Белгородской области. Мы гордимся нашими паралимпийцами. Они из года в год выходят на новые рубежи. Со своей стороны, мы оказывали, и будем оказывать всяческую поддержку представителям адаптивного спорта, – подчеркнул Евгений Степанович.

– Мы благодарны администрации региона, губернатору и его команде, которые всерьёз отнеслись к нашему предложению провести форум, – отметил президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин. – Мы выбрали Белгород неслучайно. Мы считаем, что очень хороший и эффективный способ развивать паралимпийское движение – это сделать так, чтобы мы приезжали к людям из других городов, а не они к нам в Москву.

Встреча с главой региона прошла в эффективном ключе и доброжелательной атмосфере.

Решаем задачи сообща!

В рамках форума в НИУ «БелГУ» прошла конференция «Проблемы развития паралимпийского движения в субъектах РФ», посвященная методам работы с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. В ходе мероприятия Владимир Лукин наградил тренеров и активистов почётными грамотами и благодарностями. В их числе - президент Федерации адаптивного спорта Белгородской области Сергей Фуглаев, директор областного Центра адаптивного спорта и физической культуры Елена Стрижакова, начальник управления физической культуры и спорта региона Наталья Жигалова.

– Я очень рад и, честно признаюсь, бесконечно горжусь, что благодарностью Паралимпийского комитета России отметили в моём лице всю нашу команду единомышленников - Федерацию адаптивного спорта. Для нас это большая честь и высокая оценка труда, направленного на развитие адаптивного спорта и физической культуры. И оценка эта - аванс доверия, который мы обязательно оправдаем, - поблагодарил Сергей Фуглаев. - Мы будем ещё больше работать, ведь есть силы и, самое главное, огромное желание двигаться вперёд, становиться лучше.

В ходе конференции обсуждались важные вопросы.

– Есть направление, которое нам предлагает руководитель Федерации слепых, – развитие настольного тенниса. У нас нет специалистов, но федерация готова обучать специалистов у нас, субсидировать и поддерживать. Поэтому такие форумы, которые проходят на территории нашей области, важны. Люди видят стремления области, заинтересованность власти, и они готовы учиться новому, – уверена Наталья Юрьевна.

Богатыри духа

В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной прославленные спортсмены провели зарядку для детей-участников форума из Липецкой, Московской и Белгородской областей. Многократная чемпионка Паралимпийских игр по лёгкой атлетике Рима Баталова, трёхкратная чемпионка по лёгкой атлетике Ольга Семёнова и чемпион Паралимпийских игр по футболу лиц с церебральным параличом Андрей Куваев привели ребят в полный восторг. После разминки последовал урок об истории российского паралимпийского движения.

Зарядка со знаменитыми спортсменами привела ребят в полный восторг.

– Для нас важно повысить осведомлённость детей о важности занятий спортом, о ценностях паралимпийского движения и его чемпионах, - говорит председатель исполкома ПКР Павел Рожков. – Для ребят очень важно узнать о великих спортсменах и понять, что они тоже когда-то были детьми, которые некомфортно себя чувствовали из-за проблем со здоровьем. Такие примеры дарят детям мотивацию заниматься спортом. Также мы рассказываем, что в спорте нужно побеждать честно, без допинга. Спасибо управлению физической культуры и спорта области и президенту Федерации адаптивного спорта Сергею Фуглаеву за то, что активно развивают паралимпийский спорт. Не каждый регион может похвастаться, что его спортсмены завоевали лицензии на участие в играх в Токио, что есть адаптивная школа, что губернатор активно поддерживает данное направление. А Белгородская область может!

Урок про чистый спорт и интерактивные игры подготовили для детей эксперты Российского антидопингового агентства.

– Это очень важное мероприятие. Оно подчёркивает, что Белгородская область становится частью паралимпийского движения, - дал свою оценку форуму гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. - Это не только спортивное движение, но и социальное. Оно даёт дорогу в жизнь и поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья, если сказать более точно, людям с широкой душой и открытым сердцем. Мы, в свою очередь, информируем, как важен чистый спорт, как важно вовлечь в борьбу и сплотить наши ряды. Поздравляю Белгородчину с успешным проведением форума!

Организаторы форума подготовили для ребят интересную программу.

С добрыми напутствиями к юным спортсменам обратился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн: не только пожелал им успехов, но и похвалил за небывалую силу духа.

– Это форум людей, которые побеждают свои немощи. Прежде всего, наши юные паралимпийцы учат преодолевать все трудности и немощи духом, любовью, усердием, трудом. Спорт – это важнейшая составляющая воспитательного процесса наших юных богатырей, – уверен Владыка Иоанн. - Это богатыри духа! А когда перед нами выступают паралимпийские чемпионы, они для нас – образец!

Важные итоги

В ходе форума были приняты серьезные решения. Одно из них - открытие белгородского отделения Паралимпийского комитета России. Оно будет заниматься развитием в области параспорта высоких достижений, и держать постоянный контакт с федеральными организациями. Возглавит отделение президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев, который также вместе с директором Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области Еленой Стрижаковой и старшим тренером по армрестлингу Михаилом Филатовым стал членом ПКР.

В ходе форума были приняты серьезные решения.

– Я выражаю искреннюю признательность и благодарность за помощь в развитии адаптивного спорта правительству Белгородской области и лично губернатору Евгению Степановичу Савченко. Конечно, огромные слова благодарности – президенту Паралимпийского комитета Лукину Владимиру Петровичу, первому вице-президенту комитета Рожкову Павлу Алексеевичу. Большое спасибо за помощь в организации этого форума, за оказанное нам высокое доверие, – по завершении форума обратился Сергей Иванович к его участникам. - Я уверен, что этот форум даст мощный импульс развитию всего адаптивного спорта не только в регионе, но и в стране. Впереди у нас много совместных планов и проектов, которые позволят вывести адаптивный спорт на новую ступень. И у нас всё получится!

По материалам пресс-службы Федерации адаптивного спорта Белгородской области