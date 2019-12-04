2019-12-05T16:01:27+03:00
Общество

Колбаса «Докторская» Губкинского мясокомбината получила награду Международного конкурса «Гарантия качества»

14 ноября, во Всемирный день качества, в Совете Федерации в Москве вручены награды победителям Международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества – 2019»
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Колбаса «Докторская» Губкинского мясокомбината – основа самых вкусных бутербродов.Колбаса «Докторская» Губкинского мясокомбината – основа самых вкусных бутербродов.
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Варёная колбаса «Докторская» производства АО «Губкинский мясокомбинат» получила диплом за высокое качество продукции.

Международный конкурс качества пищевой продукции «Гарантия качества – 2019» проводится в целях выявления лучших производителей и продвижения качественных образцов пищевой продукции. Главным направлением ежегодного конкурса является популяризация традиционных продуктов питания и региональных брендов, а также показ широкой общественности достижений в области производства пищевой продукции.

Конкурс проводил Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН по поручению Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства сельского хозяйства, а также Министерства промышленности и торговли РФ.

Все конкурсные образцы прошли тщательную проверку комиссией, состоящей из лучших экспертов научного сообщества Российской академии наук. Профессионалы пищевой индустрии скрупулезно изучали представленную продукцию, давая оценку не только с точки зрения органолептических свойств продукта, но и корректности нанесения маркировки, соответствия требованиям качества и безопасности. В наблюдательный совет конкурса входили ведущие специалисты крупнейших отраслевых институтов и национальных союзов.

Диплом "Гарантия качества - 2019".

Диплом "Гарантия качества - 2019".

Колбаса «Докторская» – это любимый вкус, знакомый с детства, самая популярная колбаса в России. Производится в соответствии с требованиями ГОСТа по традиционной технологии, разработанной еще в конце 30-х годов ХХ века. Основные ингредиенты – свинина и говядина. АО «Губкинский мясокомбинат» изготавливает этот продукт из высококачественного мясного сырья с добавлением молока и натуральных специй. Благодаря молоку вкус колбасы приобретает особую изюминку, а послевкусие становится более нежным, способствуя раскрытию тонких ноток мускатного ореха.

Колбаса «Докторская» Губкинского мясокомбината – основа самых вкусных бутербродов, что подтверждает диплом качества – престижная награда в мясной промышленности.

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