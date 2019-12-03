Главную елку Белгорода на Соборной площади накроют шатром

Светящийся шатер на Соборной площади, световое небо, дерево с «дредами», спортивные мероприятия, десять тысяч порций вареников и еще многое другое будут радовать белгородцев и гостей города в новогодник праздники. Об этих и других новинках рассказали 3 декабря на пресс-конференции в мэрии города, посвященной подготовке к празднованию Нового Года и Рождества Христова.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Впрочем, спикеры все же всех секретов не раскрыли. Но рассказали, как будет выглядеть праздничный Белгород и что интересного жители и гости областного центра увидят уже в ближайшее время. Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода Сергей Киселев представил вниманию СМИ концепцию оформления города к 2020 году, в которой акцент сделан на иллюминацию. Она появится на улицах и площадях, фасадах и знаковых общественных пространствах.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Новыми объектами притяжения обещают стать улица 50-летия Белгородской области, Свято-Троицкий и Народный бульвары, где будут установлены новые артобъекты: арка «Белгород», эффектное дерево с «дредами» на Соборной площади, надписи «Белый город» на Белой горе.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Главным сюрпризом станет стилизованный шатер над центральной елкой на Соборной площади. Под светящимся куполом разместится ярмарка – красочные, ярко оформленные домики. Детская зона с аттракционами будет установлена в районе горки. По периметру разместятся различные световые элементы.

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Что касается праздничных мероприятий, то, по словам руководителя управления культуры администрации города Ольги Лесных, недостатка в них не ожидается. Игровые детские программы, утренники, концерты, дискотеки обещают быть интересными и запоминающимися. В округах новогодние елки состоятся с 20 по 27 декабря, 28-го в 16:00 заработает главная елка на Соборной площади. Предшествующий открытию традиционный парад Дедов Морозов пройдет в новом формате, который станет для белгородцев сюрпризом. В этот же день начнет работу каток.