2019-11-29T14:37:24+03:00
Общество

Новые возможности для малого и среднего предпринимательства

Центр «Мой бизнес» предлагает льготное кредитование по ставке 8,5%
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Говоря о программе льготного кредитования по ставке 8,5% и ниже, следует сразу же отметить, что раньше эта мера поддержки имела много ограничений. И по видам деятельности, и по условиям выдачи кредита. Понятно, что ни представителей малого, ни представителей среднего бизнеса такие условия не устраивали.

Но в 2019 году малый и средний бизнес получили новые, грандиозные возможности! Минэкономразвития обновило программу льготного кредитования по ставке 8,5% в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Выросли возможные объемы займов, увеличилось количество направлений, по которым можно получить льготный кредит, выросло число банков, работающих с этой мерой поддержки. Так, в Белгородской области сумма кредитов на 1 октября 2019 года составила 2 миллиарда 30 миллионов рублей.

Что нужно для получения льготного кредита?

Во-первых, чтобы получить кредит, подчеркивают специалисты белгородского Центра оказания услуг «Мой бизнес», компания должна быть зарегистрирована в России и числиться в Едином реестре субъектов МСП. Также претендующие на льготный кредит должны подходить под параметры малого и среднего бизнеса (годовая выручка составляет не больше 2 миллиардов рублей, а количество работающих меньше 250 человек). При этом участие иностранных юрлиц в капитале не должно превышать 49%.

Особо подчеркнем, что фирма не должна находиться в процессе банкротства, а также не должна иметь задолженностей перед персоналом по оплате труда, просрочек по ранее взятым кредитам, займам, договорам поручительства, налоговая задолженность фирмы не может превышать 50 тысяч рублей. Бизнес также должен иметь положительную кредитную историю.

На какие цели можно взять кредит?

Льготный кредит под 8,5% и ниже можно взять на инвестиционные цели: займ до 2 миллиардов рублей (Срок погашения до 10 лет). Кредиты предоставляются по льготной ставке в размере не более 8,5% для приобретения и (или) создания (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств и так далее. Также кредиты предоставляются на пополнение оборотных средств – в размере от 500 тысяч до 500 миллионов рублей сроком на 3 года.

Подчеркнем, что программа льготного кредитования МСП реализуется в рамках Постановления правительства РФ от 30 декабря 2018 года № 1764 об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.

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За получение более подробной информации по порядкам и условиям льготного кредитования вы можете обратиться в Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по адресу: ул. Королева 2а, корпус 3. Телефон: (4722) 38–09-29.

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