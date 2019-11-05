В Белгородской области у малого и среднего бизнеса появился надежный партнер

Центр «Мой бизнес», который с мая 2019 года открылся в Белгороде на улице Королева, 2а, сумел завоевать доверие предпринимателей за совсем небольшой срок. И если поначалу кто-то относился настороженно к тем услугам, которые предлагает центр, сегодня перемены - налицо.

Центр объединил на одной площадке все институты поддержки

Многие представители малого и среднего бизнеса уже успели оценить удобство единой цифровой платформы, на которой взаимодействуют предприниматели, организации, занимающиеся поддержкой малого и среднего предпринимательства, а также контрольно-надзорные органы. Центр объединил на одной площадке все институты поддержки: центры поддержки предпринимательства и экспорта, ресурсный инновационный центр, МФЦ, промпарки, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Фонды поддержки предпринимательства и развития промышленности, программу 500/10000, гарантийный фонд ТОСЭР, а также федеральные институты.

Сокращая бюрократические барьеры

Принцип работы центра прост и эффективен. И в первую очередь тем, что, оказывая комплекс услуг и предоставляя свою поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, сокращает бюрократические барьеры и помогает справиться со страхами, присущими любому начинанию. При этом выполняет важнейшие свои задачи – увеличивает доверие к государственной поддержке, создает благоприятный деловой климат в регионе, помогает улучшить условия для ведения бизнеса и вовлекает в экономику самозанятых.

Немаловажен и тот факт, что все услуги предприниматели могут получать по принципу единого окна. Для этого достаточно выбрать услугу непосредственно в офисе или на сайте «Мой бизнес». Затем сотрудники Центра рассматривают обращение. Дальнейшее решение принимается совместно с организацией, которая ответственна за оказание услуги. Готовится пакет документов и услуга оказывается либо в электронном виде, либо при личном обращении в офис. И важно! Предприниматель может оценить качество услуг через специальный сервис «Довольный предприниматель».

Ширится география центров – растет доверие к его работе

В Российской Федерации на сегодняшний день открыто 50 центров «Мой бизнес». Их география расширяется и к 2021 году должно появиться еще 85. Всего же к 2024 году в стране будут функционировать не менее 100 центров «Мой бизнес» в городах с населением более 100 тысяч человек.

У Белгородского региона, чья инвестиционная привлекательность растет день ото дня и подтверждается серьезными цифрами, есть все основания предполагать, что малый и средний бизнес через центры «Мой бизнес» также смогут влиять на рост основных экономических показателей области. Именно цифры свидетельствуют, к примеру, что в общероссийских рейтингах Белгородская область входит в ТОП-5 регионов с минимальными рисками инвестирования. Область в ТОП-10 – по качеству инновационной политики и в ТОП-10 – в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Также Белгородский регион является лидером проектного управления в России, вышел на 5-е место по уровню качества жизни и завоевал себе славу безопасного и законопослушного региона.

Сегодня и представители среднего и малого бизнеса получили возможность активно влиять на жизнь региона, получив в лице центра «Мой бизнес» надежного и дружественного партнера.

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