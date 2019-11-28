Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял в ней участие, и публикуем самые актуальные вопросы, а также полученные на них ответы.

- Сегодня все чаще слышу фразу «ипотечные каникулы». Что это такое, в чем преимущество, и кто может ими воспользоваться?

- Существуют и закреплены законом четкие критерии к категориям заемщиков, которым положены «каникулы», прописано все вплоть до сроков предоставления решения и списка необходимых документов. Так же важно, что теперь заемщик вправе самостоятельно определить длительность и форму льготного периода на не более чем шесть месяцев: не платить совсем этот период или снизить сумму платежа. Задолженности в таком случае не возникает, проценты на период «отсрочки» не начисляется, срок выплаты автоматически продляется, либо (в случае снижения стоимости платежа) изменяется график выплат. Размер долга уменьшается на размер соответствующих платежей, уплаченных заемщиком в течение льготного периода.

Разумеется, банки заинтересованы в улучшении финансового состояния проблемных заемщиков, поэтому делают все возможное, чтобы урегулировать их задолженность с наименьшими потерями для обеих сторон. На сегодняшний день банк «Открытие» предпочитает найти оптимальные варианты взаимодействия с заемщиком, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и готов пойти ему навстречу. Все решается в индивидуальном порядке. Так же существует механизм специализированного страхования ответственности. Заемщик может самостоятельно уберечь себя от рисков высоких ежемесячных платежей в случае потери работы, несчастного случае и т.д. благодаря добровольному страхованию. Также рефинансирование является популярным, привлекательным и действительно рабочим инструментом снижения кредитной нагрузки. В выдачах банка «Открытие» рефинансирование составило 50% ипотечных кредитов в 2018 году. Существует мнение, что ипотечное рефинансирование переросло популярностью саму ипотеку.

- Мне бы хотелось, чтобы проценты на депозит постоянно увеличивались. Есть такое предложение у Открытия?

- По данным аналитиков банка «Открытие», снижение или повышение ставок вкладов в рублях и валюте диктует сам рынок и, конечно, снижение ключевой ставки ЦБ. Изменению условий по вкладам также поспособствовало снижение базовой процентной ставки ФРС США и окончание действия сезонных вкладов. Надо помнить о том, что на ставки влияет инфляция, если она замедляется, следует ожидать снижения ставок по вкладам. В данный момент инфляция действительно замедлилась и к концу 2019 года составит порядка 4%.

Тем не менее, интерес к сбережениям у населения Белгородской области не снижается. При этом общая тенденция формирования сберегательных продуктов – комплексная. На рынке появилось большое количество различных инвестиционных решений, обеспечивающих одновременно и полную защиту вложенных средств, и значимо более высокую по сравнению с вкладами, ожидаемую доходность. Соответственно и клиенты, традиционно предпочитавшие исключительно депозиты, начинают активно использовать весь спектр сберегательных, страховых и инвестиционных продуктов.

- Приведите пример наиболее популярного цифрового сервиса банка?

- Open Academy – платформа цифровой трансформации бизнеса. Этот проект создан для развития цифровых навыков предпринимателей и эффективного развития бизнеса. Запуск платформы произошел в октябре 2018 г., но уже привлек множества слушателей (более 7 000 посетителей), в мае 2019 года стала доступна мобильная версия платформы для IOS и Android.

- Если оформлять ипотечный кредит через сайт банка, можно получить пониженный процент или какие-то другие преимущества? - В последнее время популярностью у клиентов начинают пользоваться сервисы, позволяющие подать заявку, получить одобрение, назначить дату сделки без дополнительных коммуникаций и посещений банка. Активно развивается и наполнение данных сервисов, формирование «экосистемы» с целью решения жилищного вопроса в режиме «одного окна». Если говорить в целом о рынке, то по нашим оценкам, доля клиентов, использующих онлайн решения банков для оформления ипотеки, составляет около 25%. Основным источником для получения заявок по-прежнему остается партнерский канал и собственная сеть банка. Набирают популярность сервисы, позволяющие оперативно оформить ипотечный кредит через онлайн-платформы по выбору недвижимости. По нашим оценкам, доля сделок с агрегаторами на рынке пока не превышает 10%. Впрочем, их доля также растет. Для потенциальных ипотечных клиентов особых рисков в использовании нет. Однако возникают некоторые неудобства в коммуникациях. Когда клиент покупает квартиру в ипотеку, у него возникает очень много вопросов, на которые он хочет получить профессиональный ответ, как от банка, так и от продавца квартиры. Безусловно, будущее – за такого рода современными сервисами. Не исключено, что уже через год эта доля клиентов, пользующихся подобными решениями, превысит 40 %. Для ипотечных клиентов данные сервисы удобны в использовании, способствуют сокращению сроков на всех этапах сделки и направлены на помощь в решении жилищного вопроса.

Помимо зарплатных проектов, льготные условия действуют для клиентов, обратившихся от партнеров банков (агентства недвижимости и застройщики), а также для клиентов, оформивших заявку на сайте через сервис «ипотека онлайн».

- Каковы перспективы ипотеки?

- Ипотека как инструмент и источник денежных средств будет существовать и - более того – развиваться: так как платежеспособность населения не растет, и основным источником для покупки недвижимости по-прежнему будет ипотечный кредит.

- Какие планы у банка на грядущий год?

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе сформировал профессиональную команду специалистов, а также создал базу необходимых ресурсов для развития. В планах - наращивать объем кредитования населения и бизнеса, расширять зону присутствия в регионе, а также значительно увеличить долю рынка в зарплатном обслуживании, продолжать интенсивное развитие в направлении предоставления услуг сбережения денежных средств, в том числе инвестиционных продуктов, развивать банковские сервисы, расчетно-кассовые услуги, дистанционные каналы обслуживания клиентов и многое другое.