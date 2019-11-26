2019-11-26T15:40:01+03:00
Общество

Рисунки двух юных жительниц Белгородской области станут новогодними открытками

Подведены итоги всероссийского детского конкурса «Нарисуй Елку Победы»
Ирина ТАРАСОВА
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Рисунок Елизаветы Хребтовой. Фото ФГБУК «Музей Победы».Рисунок Елизаветы Хребтовой. Фото ФГБУК «Музей Победы».
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Работы двух юных белгородок стали лауреатами всероссийского детского конкурса «нарисуй елку Победы». Работы Софии Решетниковой и Елизаветы Хребтовой используют для воздания коллекционной серии новогодних открыток.

Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» подвели итоги всероссийского детского конкурса «Нарисуй Елку Победы». Творческое состязание проводилось с 10 октября по 10 ноября 2019 года. На конкурс поступило почти 1300 от юных художников в возрасте от 7 до 17 лет из 60 регионов России. Свои рисунки также прислали дети из Испании, Италии, Канады, Республики Беларусь, Украины, Турции, Франции, Швеции.

Рисунки 10 победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России. Также лауреаты станут участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы».

Рисунок Софии Решетниковой. Фото ФГБУК «Музей Победы».

Рисунок Софии Решетниковой. Фото ФГБУК «Музей Победы».

Среди победителей - работы двух юных жительниц Белгородской области. Они стали лауреатами в возрастной категории 7-10 лет. 10-летняя София Решетникова из Прохоровки заняла 2-е место, а 8-летняя Елизавета Хребтова из Белгорода 3-е.

Об истории своей работы рассказала Елизавета Хребтова:

- В далеком 1945 году моей прабабушке Александре было всего 9 лет. Она хорошо помнила душевный подъем перед новогодним праздником. Взрослые каждый день обсуждали сводки Совинформбюро, верили, что новый год будет победным. Прабабушкин дед был завклубом. В селе был большой новый клуб, построенный перед войной, где всегда отмечались все праздники. В ноябре он начал ходить по домам и собирать старые перегоревшие лампочки и лоскутки яркой ткани. Он знал, как хотелось детворе праздника. Довоенные фабричные елочные игрушки были утрачены. Новые игрушки дед делал из старых лампочек. Он раскрашивал их в разные цвета старыми красками, которыми до войны рисовал плакаты, а прабабушка и другие ребята вырезали флажки из пестрой ткани. Иногда рисовали на них простенькие картинки. Так и украшали они свою сельскую Елку Победы. На моем рисунке изображен момент изготовления елочных украшений. Прабабушка вырезает флажки, а ее дед Федор раскрашивает перегоревшие лампочки для украшения новогодней елки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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