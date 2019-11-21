Министерство энергетики РФ подтвердило готовность «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к работе в отопительный сезон 2019 - 2020 годов

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства. Документ подтверждает соблюдение «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») требований, установленными правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.

Филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками реализовали все запланированные задачи по подготовке к работе в период холодов. В частности, энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» выполнили в общей сложности 459 мероприятий, направленных на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей. Отремонтировано 2257 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 728 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ, 158 подстанций 35-110 кВ. От древесно-кустарниковой поросли расчищено и расширено 686 га трасс ЛЭП. Годовой план ремонтной программы выполнен на 117%. В рамках инвестиционной программы на повышение надежности электросетевого комплекса Белгородской области направлено 3,1 млрд рублей. За 9 месяцев введено в эксплуатацию 47 МВА трансформаторной мощности, построено и реконструировано 366 км линий электропередачи 0,4-110 кВ.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На случай нештатных ситуаций в Белгородэнерго подготовлено 53 резервных источника снабжения электроэнергией, организована устойчивая работа устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания. Аварийный резерв материалов и оборудования укомплектован на 100 %. Оснащены спецтехникой, необходимым оборудованием и материалами 239 эксплуатационных бригад в составе 1338 человек, подготовлены к работе 8 мобильных бригад, готовых при необходимости приступить к аварийно-восстановительным работам в любом регионе «Россети Центр».

Большое внимание в преддверии отопительного периода уделялось противоаварийной подготовке оперативного персонала. С целью отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций в структурных подразделениях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в течение года было проведено более 11,3 тысяч тренировок с оперативным персоналом, в том числе более 20 совместных комплексных учений с региональными управлениями МЧС России и органами местного самоуправления. Все филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заключили или пролонгировали соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Мы постоянно совершенствуем процесс подготовки к ОЗП, каждых год дополняя все предписанные правилами мероприятия собственными наработками и решениями, учитывающим многие факторы: от климатических и ландшафтных особенностей территорий – до беспрецедентно большого количества регионов нашей операционной ответственности. В результате это позволяет обеспечить высокий уровень готовности наших работников и всей электросетевой инфраструктуры. Скрупулезно, до деталей отработанные навыки действий персонала в самых сложных и нестандартных условиях, в том числе – совместными усилиями бригад из разных филиалов, своевременная и полная реализация всех производственных программ, являются ключевым условием для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей 20 регионов страны в период холодов, - подчеркивает генеральный директор ПАО «МРСК Центра»– управляющей организации «ПАО «МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

В настоящее время к ликвидации аварий и нештатных ситуаций в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 2 943 бригады в составе 12 542 человек, 4 375 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В распоряжении энергетиков находятся 1 974 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 60,5 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов. Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформированы 168 аварийно-восстановительных бригад повышенной мобильности, готовых в любой момент выехать на ликвидацию аварийных ситуаций в любой регион России.