В Старом Осколе лже-полицейский пытался выманить у местного жителя деньги

Ночью 19 ноября в полицию Старого Оскола обратился 37-летний мужчина. Местный житель рассказал, что в микрорайоне Королева к нему подошел незнакомец, и, представившись полицейским, стал грозить проблемами с законом и требовать деньги.

Оскольчанина впечатлила не радужная перспектива попасть в отдел, не пойми за что. Заметив, что жертва проглотила наживку, лже-полицейский продолжил разыгрывать спектакль. Так как денег у мужчины с собой не было, злоумышленник отправился к нему домой. Однако на шум проснулись родители оскольчанина. Испугавшись разоблачения, незваный гость поспешил уйти, так и не поправив материальное положение.

«Артиста» вскоре задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался 21-летний недавно вернувшийся из мест не столь отдаленных местный житель. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него уже возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество.

Это не первый случай, когда преступники пытаются обмануть жителей региона под видом полицейских. В марте 2018 года 22-летняя белгородка пригласила в гости парня, с которым познакомилась в соцсети. Увидев на столе мобильник, молодой человек сообщил, что он оперуполномоченный, а телефон находится в розыске. Изъяв «вещдок» и взяв за молчание две с лишним тысячи рублей, бойфренд скрылся. Опомнившись, девушка обратилась за помощью к настоящим полицейским. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что за маской стража порядка скрывался 33-летний рецидивист.

В мае 2017 года в Старом Осколе к возвращавшейся ночью из бара местной жительнице подошел незнакомец в камуфляже. Представившись полицейским, он пригрозил 19-летней девушке штрафом за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Когда оскольчанка достала телефон, чтобы позвонить бабушке, мужчина вырвал из ее рук мобильник, а позже попытался заманить девушку в подъезд. Заподозрив неладное, она стала кричать. Грабитель скрылся, но вскоре его задержали.

В 2018 году в областном центре задержали двух парней, которые, переодеваясь в полицейских, несколько раз наведывались к студенту-иностранцу с внеплановыми проверками. Запугав гостя из зарубежья уголовной ответственностью, предприимчивые белгородцы, вымогали у него 150 тысяч рублей. Позже папа иностранного студента поблагодарил настоящих оперативников за раскрытие преступления.

Злоумышленники любят примерять на себя разные роли: представляются сотрудниками прокуратуры, соцзащиты, МЧС, газовиками, коммунальщиками, гадалками и целителями. Они могут звонить по телефону или постучаться в дверь. Универсальный способ не стать жертвой обмана - ни при каких обстоятельствах не передавать незнакомцам деньги и ценные вещи, а также обратиться за консультацией в полицию по телефону – 02.