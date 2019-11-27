Ученые предложили очищать воду отходами белгородского подсолнечника и вьетнамского сахара

Инновационные материалы на основе отходов производства сахара и подсолнечного масла, очищающие воду, предложены учуными кафедры общей химии Белгородского госуниверситета.

Ученые Белгородского госуниверситета вместе с партнерами из Института экологических технологий Вьетнамской академии наук и технологий провели исследование адсорбционной способности материалов, полученных при помощи разработанного ими метода: путем пиролиза растительных отходов.

Исследование в кооперации с учеными университета провел аспирант кафедры общей химии института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ», сотрудник Института экологических технологий Вьетнамской академии наук и технологий Нгуен Динь Тьиен. Полученные инновационные материалы для очистки воды на основе отходов растениеводства (стеблей белгородского подсолнечника и вьетнамского сахарного тростника) обладают более высокой адсорбционной емкостью по сравнению с адсорбентами, имеющимися в настоящее время на рынке.

Ученые предложили адсорбционноактивные материалы двух видов: карбонизат и химически активированный из него уголь. Благодаря внедрению новых адсорбентов, безотходное производство будет экологичным.

– Для удаления из водной среды таких веществ, как фенол и его производные – хлорфенольные соединения, содержащиеся в сточных водах, эффективнее всего использовать адсорбционные методы. Разработанная нами технология получения сорбентов отличается ресурсосберегаемостью, в том числе энергосберегаемостью. С помощью нее производитель может полностью отказаться от сложной аппаратуры и использования дорогостоящего газообразного азота для создания защитной атмосферы, что значительно снижает себестоимость продукта, – прокомментировал результаты исследований профессор НИУ «БелГУ» Александр Везенцев.

По словам ученых, разработанная технология позволит также решить проблему утилизации многотонных сельскохозяйственных отходов.