2019-11-20T16:45:03+03:00
Экономика

«Россети» успешно разместили облигации компании «Россети Центр» по ставке купона 6,85% в объеме 5 млрд рублей

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 6,95% годовых
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19 ноября 2019 года компания «Россети Центр» (бренд ПАО «МРСК Центра») осуществила размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 в форме конкурса по определению ставки купона. Выпуск был осуществлён в рамках программы биржевых облигаций 4-10214-A-001P-02E от 21 декабря 2016 года. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 6,95% годовых. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов. В финальный реестр поступили заявки со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также со стороны институциональных инвесторов. Повышенный спрос на выпуск позволил дважды снизить ориентир по ставке купона, в результате чего «Россети Центр» установили ставку купона на уровне 6,85% годовых.

- Мы решили воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой и провести третье размещение выпусков облигаций дочерних компаний, учитывая положительный опыт предыдущих размещений «Россети Московский регион», «Россети Урала». Однако в данном случае мы не использовали стандартно практикуемую форму определения ставки купона, применяемой большинством корпоративных заемщиков – букбилдинг, а провели аукцион. Это обеспечило нам работу непосредственно с рынком и институциональными инвесторами, что способствовало осуществлению полноценного рыночного размещения и достижению превосходного результата, - прокомментировал результаты размещения облигаций И.о. заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.

Генеральный директор компании «Россети Центр» Игорь Маковский отметил, что данная сделка подтвердила высокое доверие участников рынка к электросетевой компании, входящей в группу «Россети», как к качественному заемщику.

- Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес, а также коллегам из управляющей компании «Россети» за общую командную и профессиональную работу. Это минимальный уровень купона для «Россети Центр» за всю историю заимствований на локальном долговом рынке. В результате сделки удалось превзойти успешный результат прошлогоднего размещения и обновить исторический уровень ставки публичных заимствований компании, снизив ставку купона на 0,10% годовых, - отметил Генеральный директор компании «Россети Центр» Игорь Маковский.

Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

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