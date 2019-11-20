Белгородские полицейские задержали романтика, обманувшего доставщика цветов

Доставщик цветов из города Валуйки попался на удочку мошенника. По предварительным данным, в начале октября в магазин позвонил мужчина, который заказал букет и попросил телефон водителя, который доставит ему покупку.

Дальше злоумышленник работал по классической схеме. Связался с водителем и, посетовав на загруженность работой, попросил по дороге купить коробочку конфет. Получив согласие, аферист обратился к доставщику еще с несколькими просьбами. Не успевал тот выполнить одно поручение, как чрезвычайно занятый клиент придумывал что-нибудь новое. В итоге по пути водитель успел пополнить незнакомцу баланс телефона и даже счет банковской карты. Разумеется, клиент обещал покрыть все расходы. Вот только, когда доставщик приехал по адресу, заказчик к нему так и не вышел. Более того, он перестал отвечать на звонки. Поняв, что стал жертвой обмана, валуйчанин обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Оперативника удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 33-летний житель города Тихорецк Краснодарского края. Полицейские задержали злоумышленника в ходе служебной командировки. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Схема обмана, которую использовал мужчина, довольно распространенная. Жертвами такого мошенничества становятся сотрудники служб доставки. Аферисты, для важности обычно представляются им чиновниками, бизнесменами или высокопоставленными правоохранителями.

Нередко на удочку попадаются и грузоперевозчики. Представляясь заказчиками, аферисты предлагают им заправиться по выгодной цене, перечислив деньги на указанный счет. В итоге, приезжая на АЗС или предприятие, водители узнают, что топливо никто не оплачивал.

«Комсомолка» не раз писала о том, как защититься от мошенников. Аферисты зачастую используют правило трех «да». Человек, ответивший так на три элементарных вопроса, психологически готов согласить со всеми последующими предложениями. Специалисты рекомендуют научиться говорить «нет» незнакомцам и вообще поменьше с ними контактировать.

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана.Фото: "КП" Архив

В пресс-службе УМВД региона рассказали, какие еще схемы используют мошенники. Полицейские напоминают! Не перечисляйте и не передавайте деньги, не совершайте никаких манипуляций с банковскими картами, если:

- Вам позвонили и сообщили, что у Вашего родственника (сына) неприятности (попал в ДТП, в отдел полиции, в медицинское учреждение, стал участником драки) и для решения вопроса с возбуждением уголовного дела или оказания ему медицинской помощи требуется перевести деньги на банковский счет, номер телефона или передать посреднику;

- Вам сообщили, что Ваша банковская карта заблокирована либо совершена попытка несанкционированного списания с нее денежные средств, и для восстановления информации по счету либо предотвращения кражи денег необходимо сообщить какие-либо пароли или пройти к банкомату и ввести определенные комбинации цифр;

- Вам звонят, представляются сотрудником правоохранительных органов и обещают компенсацию за ранее приобретенные якобы некачественные товары: биологически активные добавки (БАДы), лекарственные препараты, медицинские приборы. Для ее получения просят перечислить определенную сумму в качестве налогового вычета либо за открытие дополнительного счета.

- Вас попросили перевести деньги, чтобы получить выигранный в лотерею приз;

- Продавец с сайта бесплатных объявлений попросил Вас внести задаток и для перечисления денег сообщить цифры, указанные на обратной стороне банковской карты и поступивший в СМС код;

- Незнакомка предложила Вам услуги по снятию порчи и для проведения ритуала попросила передать ей имеющиеся в наличии деньги и ценности;

- Вам сообщили, что ожидается денежная реформа, и предложили обменять деньги на купюры нового образца.

При совершении покупок через Интернет полицейские рекомендуют отдавать предпочтение проверенным магазинам. Помните, нельзя также хранить вместе банковскую карту и пин-код от нее. Если обнаружили пропажу карты, незамедлительно обратитесь в банк и заблокируйте ее. В случае мошенничества срочно звоните в полицию по телефону 02 или с сотового 112.