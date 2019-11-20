2019-11-20T11:23:41+03:00
Общество

Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое будущее»

Начался прием заявок на конкурс от «Ростелекома» для региональных СМИ
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Партнером соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

- Мы рады, что конкурс привлекателен не только для российских журналистов и блогеров, но и для партнеров. В этом году участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу “Ростелекома” поддержало также информационное агентство ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на девятый виток своего развития. Из нововведений — несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри, — отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях:

- печатная пресса;

- радио и телевидение;

- интернет-СМИ и информационные агентства;

- социальные медиа.

Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредило информационное агентство ТАСС.

- Мы очень рады снова поддержать “Ростелеком” в этом творческом проекте. Впервые мы стали партнером конкурса в 2017 году и решили возобновить сотрудничество в этом же направлении после интереснейшего прошлого опыта. Тогда нам удалось заинтересовать сообщество журналистов и блогеров и мотивировать их на написание не только высокопрофессиональных, но и креативных материалов в отрасли, в которой не так просто быть нестандартным. Для нас важно, чтобы телекоммуникационный рынок и рынок ИТ отрасли в России активно и качественно развивался, а такие мероприятия, безусловно, способствуют популяризации новых технологий. Мы хотим найти и поддержать свежие умы, готовые доступно и интересно рассказывать об инновационных технологических решениях. Поэтому мы будем с интересом наблюдать за тем, как проявят себя участники в этом году. Искренне желаем всем удачи!, — сказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В жюри федерального этапа вошли:

Ирина Ли — руководитель направления «Цифровая экономика» ИА ТАСС;

Юлия Кривошапко — обозреватель «Российской газеты»;

Ольга Левкова — PR-директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы»;

Игорь Ляпунов — вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»;

Кира Кирюхина — директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

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