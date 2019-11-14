«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).

- Сделка обеспечит “Ростелекому” полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору, - заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Он также отметил, что стратегически сделка дополнит экосистему “Ростелекома” новыми конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом.

Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных.

- Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний “Ростелеком” ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение “Ростелекома“ на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд “Ростелекома” и Tele2 Россия обеспечат мощную основу для развития 5G. Вместе “Ростелеком” и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений, - подчеркнул Осеевский.

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку — это более экономически выгодно для операторов.

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» (как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения мобильных сетей следующих поколений.

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит «Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей.

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных обеспечить создание дополнительной стоимости для компании. Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома».

После завершения сделки «Ростелеком» планирует: оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд; обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы; сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для менеджмента; обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.