В Белгородской области участились случаи повреждения высоковольтных ЛЭП

Общая сумма причиненного ущерба составила 843 тысячи рублей. Причиной серьезных аварий едва не стал проезд под высоковольтными ЛЭП крупногабаритной сельхозтехники. Два подобных случая произошли в сентябре в Губкинском и Белгородском районах. В первом – комбайн приблизился к проводам высоковольтной ВЛ на недопустимое расстояние, что привело к короткому замыканию и, как следствие, – отключению воздушной линии 110 кВ «Коньшино – Голофеевка».

Спустя неделю аналогичный случай был зафиксирован в Белгородском районе. Проезжавший под линией комбайн нарушил предельно допустимое расстояние, вследствие короткого замыкания отключилась ВЛ 110 кВ «Фрунзенская – Белгородская ТЭЦ» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Стрелецкая». Если бы не сработала автоматика, и в первом, и во втором случае экономический ущерб от недоотпуска электроэнергии исчислялся бы десятками миллионов рублей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Так, в прошлом году из-за подобной аварии на ЛЭП 110 кВ «Ивня – Ракитное» на шесть минут была обесточена часть поселка Ракитное и пять населенных пунктов района. Без электроснабжения осталось порядка пяти тысяч человек. Объем недоотпущенной электроэнергии составил 0,27 тыс. кВтч, экономический ущерб — 7,6 млн руб. После осмотра линии выяснилось, что авария произошла по причине запуска под проводами ВЛ воздушного змея и его приближения на недопустимое расстояние. Короткое замыкание временно обесточило 80 трансформаторных подстанций региона.

Эти и подобные действия являются грубым нарушением охранных зон ЛЭП, могут привести к серьезным авариям техногенного характера и даже гибели людей. Чтобы избежать неприятностей, Белгородэнерго настоятельно рекомендует соблюдать охранные зоны объектов энергетики, установленные постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160.

Водителям большегрузной техники следует соблюдать правила движения под линиями электропередачи и помнить, что в охранной зоне ЛЭП категорически запрещается проведение любых погрузочных или разгрузочных работ. Проезд под проводами разрешается транспортным средствам высотой не более 4,5 метров. Для безопасного прохождения транспорта с негабаритным грузом необходимо обратиться в ближайший район электрических сетей Белгородэнерго для поднятия воздушной линии на нужную высоту.

Подстанции и линии электропередачи находятся под высоким напряжением и представляют опасность для жизни. Для согласования любых действий в охранных зонах либо в случае повреждения энергооборудования необходимо незамедлительно связаться с энергетиками по телефону прямой линии «Россети Центр» 13-50.