2019-11-14T13:11:05+03:00
Общество

В Белгородской области участились случаи повреждения высоковольтных ЛЭП

С начала года энергетики зафиксировали 115 фактов повреждения энергооборудования сторонними лицами
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Общая сумма причиненного ущерба составила 843 тысячи рублей. Причиной серьезных аварий едва не стал проезд под высоковольтными ЛЭП крупногабаритной сельхозтехники. Два подобных случая произошли в сентябре в Губкинском и Белгородском районах. В первом – комбайн приблизился к проводам высоковольтной ВЛ на недопустимое расстояние, что привело к короткому замыканию и, как следствие, – отключению воздушной линии 110 кВ «Коньшино – Голофеевка».

Спустя неделю аналогичный случай был зафиксирован в Белгородском районе. Проезжавший под линией комбайн нарушил предельно допустимое расстояние, вследствие короткого замыкания отключилась ВЛ 110 кВ «Фрунзенская – Белгородская ТЭЦ» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Стрелецкая». Если бы не сработала автоматика, и в первом, и во втором случае экономический ущерб от недоотпуска электроэнергии исчислялся бы десятками миллионов рублей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Так, в прошлом году из-за подобной аварии на ЛЭП 110 кВ «Ивня – Ракитное» на шесть минут была обесточена часть поселка Ракитное и пять населенных пунктов района. Без электроснабжения осталось порядка пяти тысяч человек. Объем недоотпущенной электроэнергии составил 0,27 тыс. кВтч, экономический ущерб — 7,6 млн руб. После осмотра линии выяснилось, что авария произошла по причине запуска под проводами ВЛ воздушного змея и его приближения на недопустимое расстояние. Короткое замыкание временно обесточило 80 трансформаторных подстанций региона.

Эти и подобные действия являются грубым нарушением охранных зон ЛЭП, могут привести к серьезным авариям техногенного характера и даже гибели людей. Чтобы избежать неприятностей, Белгородэнерго настоятельно рекомендует соблюдать охранные зоны объектов энергетики, установленные постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160.

Водителям большегрузной техники следует соблюдать правила движения под линиями электропередачи и помнить, что в охранной зоне ЛЭП категорически запрещается проведение любых погрузочных или разгрузочных работ. Проезд под проводами разрешается транспортным средствам высотой не более 4,5 метров. Для безопасного прохождения транспорта с негабаритным грузом необходимо обратиться в ближайший район электрических сетей Белгородэнерго для поднятия воздушной линии на нужную высоту.

Подстанции и линии электропередачи находятся под высоким напряжением и представляют опасность для жизни. Для согласования любых действий в охранных зонах либо в случае повреждения энергооборудования необходимо незамедлительно связаться с энергетиками по телефону прямой линии «Россети Центр» 13-50.

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