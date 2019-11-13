2019-11-13T10:49:27+03:00
Общество

«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»

Теперь еще больше интернета и общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
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для корпоративных пользователей. Новые тарифные планы с постоплатной системой отличаются гигабайтами мобильного интернета и набором безлимитных сервисов.

Объем интернета в тарифе увеличен сразу на 30%. Причем трафик не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета. Пользователи могут не думать о лимитах при использовании «ВКонтакте», Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp бесплатен для всех пользователей тарифной линейки.

Для подключения сейчас доступны три тарифных плана, что упрощает выбор пользователя. Звонки на телефонные номера «Ростелекома» безлимитны, а объемы вызовов на номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета. Роуминг по стране отсутствует.

Новые предложения выгодны клиентам, которые полностью или частично оплачивают связь своим сотрудникам. Подключение возможно от одного номера. К тарифному плану «Вызов» также можно подключить членов семьи сотрудника.

- Мы наблюдаем устойчивую тенденцию – переход голосового общения в общение через интернет. Мы идем навстречу пользователям и увеличили в новой тарифной линейке «Вызов» пакет доступа в интернет как минимум до 15 Гб. Кроме того, наши пользователи оценят безлимитный интернет на социальные сети, мессенджеры и целый ряд других сервисов. Такую возможность может предоставить не каждый провайдер, - подчеркнул директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин.

Подключиться к тарифному плану «Вызов» могут как действующие абоненты мобильной связи «Ростелекома», так и клиенты других операторов. Сменить старую сим-карту на корпоративную карту «Ростелекома» с сохранением номера можно по услуге MNP (Mobile Number Portability, то есть перенос мобильных номеров), предоставляемую бесплатно.

Подробнее узнать о новых тарифных планах и познакомиться с процессом смены оператора можно на сайте www.rt.ru или по телефону 8 800 200-30-00.

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