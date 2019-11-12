2019-11-12T15:40:19+03:00
Экономика

Металлоинвест и ТМК расширяют партнерство

Накануне был подписан соответствующий документ
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Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, и Трубная Металлургическая Компания, глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора, заключили соглашения на поставку ГБЖ и листового проката (штрипса).

Церемония подписания состоялась в рамках 25-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2019» в Москве. В ней приняли участие первый заместитель генерального директора - коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и заместитель генерального директора ТМК Сергей Марченко.

Металлоинвест в течение 2020 года поставит ТМК около 240 тысяч тонн ГБЖ, производимого Лебединским ГОКом. Ценообразование будет осуществляться в рамках формульной методики, опирающейся на рыночные индикативы стоимости металлолома на мировом и российском рынках.Второй контракт предполагает поставку ТМК около 75 тысяч тонн штрипса производства Уральской Стали.

- Соглашения продолжают многолетнюю историю нашего партнерства, - отметил Назим Эфендиев. – ТМК была одним из первых ключевых клиентов Металлоинвеста в России, оценивших преимущества использования ГБЖ для производства высококачественной стали. Мы начали поставки ГБЖ на предприятия ТМК в 2015 году, и к концу текущего года суммарный объем поставок достигнет 1 миллиона тонн. Новые соглашения по ГБЖ и штрипсу подтверждают высокую оценку качества нашей железорудной и металлургической продукции, а также взаимное стремление Металлоинвеста и ТМК к расширению сотрудничества.

- Соглашения позволяют обеспечить предприятия ТМК стабильными поставками качественного сырья с предсказуемым ценообразованием. И в этом смысле сотрудничество с Металлоинвестом — это дополнительная гарантия того, что наша компания продолжит выпускать трубную продукцию высокого качества и со специальными характеристиками, — отметил Сергей Марченко.

На протяжении многих лет Металлоинвест поставляет предприятиям ТМК трубную заготовку, листовой и сортовой прокат, железорудное сырье. В ноябре 2016 года Металлоинвест заключил с ТМК первый долгосрочный контракт на поставку ГБЖ.

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