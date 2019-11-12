По приглашению директора правоохранительного колледжа им. В. Бурцева Андрея Кабашко, мероприятие посетили друзья колледжа: председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского Совета Сергей Фуглаев и руководитель общественной организации Белгородского Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск России, подполковник внутренней службы в отставке Владимир Удотов.

Достойный пример для подрастающего поколения.

Профсоюз «Правда» и Белгородский Совет ветеранов внутренних дел и внутренних войск России связывает крепкая дружба, проверенная временем: они давно и плодотворно работают в сфере патриотического воспитания молодёжи. И ставят перед собой общую цель: воспитать поколение, достойное славы своих отцов, привить молодёжи любовь к Родине. Поэтому так важна связь поколений, возможность для будущих защитников Отечества пообщаться с ветеранами. Будущие герои воспитываются на подвигах отцов, чьи славные дела укрепляют боевой дух подрастающего поколения.

Праздник собрал ветеранов боевых действий, прошедших «горячие» точки, действующих сотрудников полиции. Преподаватели колледжа и курсанты подготовили для гостей мероприятия концертные номера.

Академический хор колледжа под руководством майора внутренней службы Ирины Рогачёвой исполнил марш белгородской полиции. А директор учебного заведения полковник Андрей Кабашко отметил, что доверие жителей Белгородской области к сотрудникам полиции растёт:

- А это главный показатель. За последние три года почти на четверть это доверие укрепилось, увеличилось среди населения. Это результат сложной, напряжённой работы всех: от министра МВД до самого рядового сотрудника. Это повседневная, ежеминутная работа. У полицейских нет праздников, когда можно было бы забыть о службе, забросить все текущие дела, снять с себя какие-то обязательства и просто расслабиться.

Андрей Михайлович поблагодарил ветеранов полиции за активную воспитательную работу со студентами.

Сергей Фуглаев: «Спасибо за ваше служение Родине!»

Председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского совета Сергей Фуглаев отметил важность связи поколений между будущими сотрудниками органов внутренних дел и ветеранами МВД:

- Считаю, что молодёжи очень важно общаться, советоваться со старшим поколением, перенимать их бесценный опыт. Особенно это касается будущих сотрудников правоохранительных органов. Пример самоотверженного служения своей Родине, истинного героизма и патриотизма – это всё наши дорогие и уважаемые ветераны. Спасибо вам, за то, что до сих пор вы находитесь в строю и передаёте свои знания молодому поколению защитников!

В преддверии праздника Сергей Фуглаев вручил директору колледжа сертификат от профсоюза «Правда» на покупку необходимой оргтехники. Сергей Иванович также подчеркнул, что Белгородский правоохранительный колледж им. В. Бурцева и профсоюз «Правда» связывает крепкая долголетняя дружба: это совместные патриотические и молодёжные проекты, благотворительные акции, спортивные мероприятия и т.д. Профсоюз «Правда» и заместитель председателя комитета областной Думы по безопасности, генерал-майор милиции Валерий Пучков два года назад инициировали возрождение именной стипендии Героя России Владимира Бурцева. Её получают студенты, которые показывают высокие результаты в учёбе, в спорте и активно участвуют в студенческой жизни.

На мероприятии ветеранам ведомства вручили памятные медали.

Владимир Удотов отметил, что 10 ноября вся страна отмечает всенародный праздник. И как бы его не называли – День милиции или День сотрудника органов внутренних дел, это всегда будет праздник солдат правопорядка, тех, кто обеспечивает спокойную жизнь.

– Гордитесь, что вы тоже стоите на страже правопорядка в нашем городе, области и стране, - обратился к сотрудникам колледжа Владимир Семёнович. - Дорогие ребята, разрешите дать вам совет от десятитысячной армии ветеранов внутренних дел Белгородчины: овладевайте знаниями так, чтобы вам потом не было стыдно, постигайте науку, прислушивайтесь к мнению тех, кто вам преподает, достойно завершите обучение и будьте настоящими патриотами нашего государства.

Сергей Фуглаев и Владимир Удотов вручили ветеранам памятные юбилейные медали «100 лет российской милиции». Первой медаль получила легендарная женщина, вдова человека, чье имя с гордостью носит Правоохранительный колледж – Ирина Бурцева.

Почетный гость праздника: вдова белгородского героя, Ирина Бурцева.

Награды получили командир ОМОН Игорь Чаплыгин, полковники МВД в отставке Валерий Тарабаев, Александр Кожевников, Сергей Михайлов, Сергей Сыромятников, Роман Маликов, Владимир Унковский, первый зампредседателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» Азар Марданов.

Памятную медаль вручили и Сергею Фуглаеву.

- Этот человек много делает для укрепления правопорядка, нашего министерства, УВД, правоохранительного колледжа, – подчеркнул Владимир Удотов.

Председатель профсоюза «Правда» поблагодарил за награду и отметил, что она предназначена для всего коллектива единомышленников.

- Мы вас не подведём, – заверил Сергей Иванович.