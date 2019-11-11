Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банка «Открытие»!

Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Георгис Ягубов готов ответить на вопросы читателей.

Речь пойдет о тенденциях розничного кредитования, ипотечных программах, об актуальных предложениях банка в части сбережений и накоплений, а также возможностях для выгодных инвестиций. Поделится спикер и планами дальнейшего развития ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в Белгородской области.

С 11 по 18 ноября ждем ваши вопросы на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.