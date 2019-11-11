2019-11-11T13:33:32+03:00
Общество

Металлоинвест обновляет спортивные объекты Губкина

На территории школы №13 состоялось торжественное открытие спортивного комплекса
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В рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве с Правительством Белгородской области Компания направила на его возведение 18 миллионов рублей.

- Это подарок Металлоинвеста детям - долгожданный, полезный, а главное долгосрочный, – говорит Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Мы надеемся, что новая спортивная площадка станет центром притяжения для всех жителей микрорайона, которые в любое время смогут активно заниматься спортом. Год за годом мы видим, как процветает, становится всё краше и лучше город, и это главный результат нашей общей работы.

Юлия Мазанова уверена, что горожане станут еще активнее заниматься спортом.

Юлия Мазанова уверена, что горожане станут еще активнее заниматься спортом.

Комплекс включает игровые, спортивные площадки и стадион. Новое футбольное поле покрыто износостойким искусственным газоном. Он долговечен, прост в уходе, устойчив к перепадам температуры, что позволит юным футболистам играть в любое время года. На площадке уже установлены ворота, нанесена разметка, по периметру смонтированы качественные беговые дорожки из прорезиненного, амортизирующего материала.

- Благодаря успешной работе Лебединского ГОКа, его сотрудников, в городе появляются прекрасные спортивные объекты, – подчеркивает Олег Михайлов, управляющий директор ЛГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Мы хотим, чтобы во всех городах присутствия компании «Металлоинвест» наши дети, работники и пенсионеры жили хорошо, чтобы у каждого была возможность заниматься спортом, искусством, было интересно жить и развиваться.

Олег Михайлов уверен, что на новой площадке можно проводить чемпионаты среди школ города.

Олег Михайлов уверен, что на новой площадке можно проводить чемпионаты среди школ города.

Появление на территории Губкина многих новых спортивно-игровых площадок – инициатива Металлоинвеста. С 2016 года в рамках СЭП на спортивные и детские игровые площадки Компания направила около 90 миллиона рублей.

Фото Александра Белашова

ИСТОЧНИК KP.RU

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