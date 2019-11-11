Металлоинвест обновляет спортивные объекты Губкина

В рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве с Правительством Белгородской области Компания направила на его возведение 18 миллионов рублей.

- Это подарок Металлоинвеста детям - долгожданный, полезный, а главное долгосрочный, – говорит Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Мы надеемся, что новая спортивная площадка станет центром притяжения для всех жителей микрорайона, которые в любое время смогут активно заниматься спортом. Год за годом мы видим, как процветает, становится всё краше и лучше город, и это главный результат нашей общей работы.

Юлия Мазанова уверена, что горожане станут еще активнее заниматься спортом.

Комплекс включает игровые, спортивные площадки и стадион. Новое футбольное поле покрыто износостойким искусственным газоном. Он долговечен, прост в уходе, устойчив к перепадам температуры, что позволит юным футболистам играть в любое время года. На площадке уже установлены ворота, нанесена разметка, по периметру смонтированы качественные беговые дорожки из прорезиненного, амортизирующего материала.

- Благодаря успешной работе Лебединского ГОКа, его сотрудников, в городе появляются прекрасные спортивные объекты, – подчеркивает Олег Михайлов, управляющий директор ЛГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Мы хотим, чтобы во всех городах присутствия компании «Металлоинвест» наши дети, работники и пенсионеры жили хорошо, чтобы у каждого была возможность заниматься спортом, искусством, было интересно жить и развиваться.

Олег Михайлов уверен, что на новой площадке можно проводить чемпионаты среди школ города.

Появление на территории Губкина многих новых спортивно-игровых площадок – инициатива Металлоинвеста. С 2016 года в рамках СЭП на спортивные и детские игровые площадки Компания направила около 90 миллиона рублей.

Фото Александра Белашова