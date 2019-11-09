«Комсомольская правда» собрала для «Народного участкового» из Белгорода вопросы от малышей

На сайте «Комсомольской правды» продолжается голосование за участников конкурса «Народный участковый – 2019». В финале Белгородскую область представляет старший лейтенант полиции Иван Гимонов. Не секрет, что к представителям этой профессии люди обращаются с самыми разными вопросами. Так как лучше всего их умеют задавать дети, мы предложили маленьким почемучкам расспросить правоохранителя о его работе.

Слава, 5 лет: Если я потеряюсь, вы поможете мне найти родителей?

Конечно же, я тебе помогу. Если такое случится, не спеши плакать и паниковать. В такой ситуации лучше всего оставаться на месте. Тогда родители вернутся и сразу же тебя найдут. Если мамы и папы долго не будет, обратись за помощью к прохожим, или лучше – к сотруднику полиции. Не бойся к нему подходить. Полицейский никогда тебя не обидит и обязательно отведет к родителям. Желательно, конечно, не теряться. Если вы с родителями гуляете в месте, где много людей, не надо далеко от них отходить или прятаться. Держи маму или папу за руку и не упускай их из виду, тогда все будет хорошо. Если идешь на прогулку сам, обязательно скажи взрослым, куда именно отправляешься. А родителям я бы посоветовал научить детей пользоваться мобильным телефоном, который позволяет нажатием одной клавиши связаться с мамой или папой. Важно также, чтобы ребенок знал не только свое имя, но и фамилию, мог сказать, как зовут родителей и назвать домашний адрес.

Марья, 5 лет: Как вы помогаете людям?

Сотрудники полиции приходят людям на помощь в самых разных ситуациях: защищают от преступников, следят, чтобы дети и взрослые могли безопасно перейти улицу, разыскивают похищенные вещи, находят малышей, которые потерялись и не знают, как самостоятельно найти дорогу домой. Бывают случаи, когда полицейские спасают утопающих и людей на пожарах. Запомни, если приключилась беда, нужно набрать на домашнем телефоне номер 02 или на сотовом 112 и попросить о помощи.

Кирилл, 8 лет: Скажите, пожалуйста, а чем занимается участковый?

Кирилл, у участкового много обязанностей. Он следит за порядком сразу на нескольких улицах или в нескольких селах. Контролирует, чтобы никто не хулиганил, задерживает грабителей, разбойников и других преступников. Главная задача участкового – сделать так, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам и никого не бояться.

Полина, 6 лет: Полицейский, а вам страшно гоняться за преступниками? И зачем вам нужна форма, можно же работать в обычной одежде?

Полина, чтобы служить в полиции, конечно же, нужно быть смелым и готовым всегда прийти на помощь. На самом деле, это преступники боятся полицейских, так как знают, что совершили что-то нехорошее и понесут заслуженное наказание. Поэтому они и пытаются скрыться. Естественно, преследуя бандита, сотрудник полиции должен быть осторожным, чтобы избежать нападения и самому не пострадать. А форма нам нужна для того, чтобы в случае необходимости, ты могла на улице сразу узнать полицейского и обратиться к нему за помощью.

Мирон, 4 года: Как вы находите грабителей?

Сделать это непросто. Сначала надо найти оставленные грабителем на месте преступления следы. Они могут быть невидимыми. Например, запах. В этом случае сотрудникам полиции помогают их четвероногие друзья – специально обученные служебные собаки. У них очень чуткий нос. Собака по запаху может найти преступника, если он даже успел далеко уйти, и приведет к нему правоохранителей.

Артем, 4 года: Как вы так быстро догоняете преступников?

При преследовании преступников полицейские используют служебные автомобили. В отличие от обычных у них есть специальное оборудование. Как ты правильно заметил, так называемые «мигалки» и звуковой сигнал. Они нужны, чтобы водители заметили нас и уступили дорогу. Тогда мы сможем быстрее задержать нарушителя.

Полина, 6 лет: Я хотела бы работать в ГИБДД. Мне даже на день рождения милицейский набор подарили. Хотелось бы узнать, как вы ловите преступников?

Полина, я уверен, что твоя мечта осуществится. Для этого, конечно же, придется приложить усилия: прилежно учиться и заниматься физкультурой. Сотрудники ГИБДД, как и других подразделений полиции, должны быть грамотными и выносливыми. Ведь для того, чтобы установить и задержать преступника или нарушителя, нужны определенные знания и хорошая физическая подготовка. Сначала надо выйти на след бандита, выяснить, где он скрывается, а потом задержать его. Если преступник сопротивляется, на него наденут наручники, чтобы он не смог сбежать и причинить кому-нибудь зло.

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