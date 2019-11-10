В Белгородской области районную Госавтоинспекцию впервые возглавила женщина

Капитан полиции Марина Лозенко – единственная в Белгородской области женщина, которая возглавляет районную Госавтоинспекцию. Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел «Комсомолка» пообщалась с представительницей традиционно «мужской» профессии.

Борисовский отдел полиции для Марины как второй дом. Еще маленькой девочкой она была там частым гостем. Ее папа Иван Александрович Крохин посвятил службе в органах 27 лет. Отец всегда был для нее примером, поэтому она точно знала, чему посвятит свою жизнь. Хотя могла выбрать творческую профессию или спорт. Марина была активным ребенком, занималась гимнастикой, легкой атлетикой и пением.

ИНСПЕКТОР ГИБДД – НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ

За тринадцать лет Марина Лозенко успела поработать в разных подразделениях ОМВД. Начинала трудовую деятельность в паспортно-визовой службе. Позже перешла в подразделение по делам несовершеннолетних. Работала в Штабе территориального отдела внутренних дел и инспектором по исполнению административного законодательства ГИБДД.

- Я всегда знала, что Госавтоинспекция – это мое призвание. Перед назначением на должность начальника отделения ГИБДД я была инспектором по исполнению административного законодательства ОГИБДД, а по совместимости отвечала за пропаганду безопасности дорожного движения. Это очень интересная работа. Она предполагает постоянное общение с детьми, - рассказывает Марина Лозенко.

фото: из личного архива героя публикации.

В Борисовском районе сотрудницу полиции знает каждый школьник. Она регулярно встречается с ребятами, учит их быть дисциплинированными пешеходами и пассажирами.

- Юные инспекторы движения и кадеты – не просто мои друзья, но и надежные помощники. Мы вместе провели десятки акций. Когда водитель слышит о соблюдении правил дорожного движения от ребенка, он относится к ним гораздо серьезнее, - подчеркивает наша собеседница.

ВО ГЛАВЕ МУЖСКОГО КОЛЛЕКТИВА

В начале октября 2018 года Марине Лозенко предложили возглавить отделение ГИБДД ОМВД России по Борисовскому району.

- Поначалу я переживала, как меня воспримут подчиненные. Ведь коллектив полностью мужской. Узнав эту новость, коллеги сказали: «Марина, ты это заслужила». Они всячески меня поддерживают. У нас маленький, но очень сплоченный коллектив, мы друг за друга горой, - говорит капитан полиции.

На начальнике подразделения большая ответственность. Нужно быть все время начеку, правильно распределить обязанности среди подчиненных. Приходится не только контролировать текущую работу сотрудников, но и вместе с ними заступать в наряды и следить за безопасностью на дорогах.

- Женщину в форме даже нарушители встречают добродушно. Не припомню случая, чтобы водители мне грубили или вели себя как-то неадекватно. Однажды мужчина, которого лишили прав за нетрезвое вождение, не только осознал свою вину, но и пришел меня поблагодарить. Человек осознал, что такая поездка могла обернуться трагедией не только для него, - вспоминает Марина.

За свою практику она повидала многое. Признается, что каждое ДТП пропускает через себя. Особые отпечатки накладывают происшествия с детьми.

- Со многими ребятами, пострадавшими в авариях, я поддерживаю связь на протяжении нескольких лет. Обязательно прихожу к ним с подарками на Новый год, - рассказывает капитан полиции.

СЛУЖБА В ОРГАНАХ СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Несмотря на напряженный график работы, Марина Лозенко не обделяет вниманием близких. Дома она – заботливая жена и мама. Капитан полиции воспитывает 13-летнего сына.

- Служба – для нас семейное дело. Я пошла по стопам отца, а теперь и сын Женя учится в кадетском классе. У нас есть семейный ритуал – утром мы с ним вместе гладим форму, - улыбается Марина.

Праздники она старается проводить в кругу родных. Семья предпочитает активный отдых: природа, палатки, рыбалка. Сейчас домочадцы ждут зиму, чтобы вместе покататься на коньках. Марина надеется, что следующим летом у них получится осуществить давнюю задумку – отправиться всей семьей в велопоход.