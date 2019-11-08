«Зелёный день» от Сбербанка вместо «Чёрной пятницы»

В эти дни всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и его партнёров по самым выгодным условиям или с большими скидками.

Какая выгода ждёт белгородцев в эти дни и где можно будет получить скидку, рассказала журналистам заместитель управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк Елена Гребенчикова. По её словам, всего в России в акции будет представлено более 10 000 выгодных предложений от банка и 150 партнёров.

«Идея «Зелёного дня» - создать аналог привычной нам «Чёрной пятницы» и сделать его самым выгодным днём в году на территории России. Хотим, чтобы «Зелёный день» стал успешным брендом», - отметила Елена Гребенчикова.

Воспользоваться выгодными предложения можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

В частности, в Сбербанке белгородцы смогут получить:

- потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых ;

- скидки до 17,8% в сервисе «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнёров Сбербанка, в том числе от крупнейших застройщиков Черноземья;

- оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения в «Сбербанк Онлайн» без комиссии;

- повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

- скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

- возврат до 100% бонусов «Спасибо» за покупки у партнёров этой программы лояльности («Л’Этуаль», «Литрес» и др).;

- скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

В свою очередь компании экосистемы Сбербанка во время «Зелёного дня» предложат:

- Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов;

- Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%;

- Сервис доставки Delivery Club предоставит скидку 45% на первый заказ;

- Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%;

- «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 %. ставка по лизингу;

- «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.

Кроме того, различные скидки и бонусы для жителей Белгородской области приготовили торговые сети, интернет-магазины, аптечные сети, автомобильные дилеры, туристические и страховые компании. Среди них Елена Гребенчикова выделила «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Дочки-Сыночки», «Газпром нефть», «Гемотест» и Skyeng.

Так, например, в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки» можно будет получить скидку до 35%, в сети автозаправок «Газпром нефть» всех автовладельцев ждёт скидка два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi, а до 50% можно будет сэкономить на исследованиях в компании «Гемотест».

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут впервые найти спецпредложения и скидки «Зелёного дня» в новом каталоге.

Впервые «Зелёный день» прошёл в прошлом году. Тогда выгодными предложениями воспользовались более 2,5 млн жителей России

«Мы увидели рост продаж наших продуктов, и партнёры отметили повышенный спрос, поэтому было принято решение сделать продолжить традиции «Зеленого дня»», - рассказала заместитель управляющего региональным отделением.

Реклама