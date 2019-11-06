На передовом рубеже: энергетики «Россети Центр» оперативно ликвидировали последствия стихии в электросетевом комплексе Тверской области

Энергетикам пришлось в непрерывном режиме дважды отражать беспрецедентные по своей мощи и жесткости удары стихии в Тверской области, которые последовали друг за другом с интервалом всего в двое суток. Работая круглосуточно на протяжении нескольких дней, невзирая на сильный ветер, снег и дождь, бригады энергокомпании смогли вернуть свет в дома тверичан в максимально короткие для таких ситуаций сроки. Все эти дни на передовой в борьбе с непогодой был генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Игорь Маковский оперативно прибыл в Тверскую область, чтобы лично участвовать в управлении аварийно-восстановительными работами.

Первый раз непогода обрушилась на Тверскую область в ночь на 28 октября. Мощнейший ураган, превысивший по своей силе показатель 25 м/с, схлестывал и рвал провода, вырывал с корнем и валил на линии электропередач большие деревья, под тяжестью которых не выдерживали опоры. Без света оказались десятки тысяч жителей области.

Энергетики отреагировали на ситуацию незамедлительно. Еще накануне, 27 октября, в филиале «Россети Центр Тверьэнерго» был введен режим повышенной готовности, а сразу после ухудшения погодных условий - особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Ход восстановительных работ координировал Оперативный Штаб, работавший в плотном взаимодействии с руководством региона. В устранении последствий «первой волны» непогоды приняло участие 125 бригад Тверьэнерго, к ним на усиление для скорейшего восстановления энергоснабжения дополнительно были переброшены более 90 бригад дочерних организаций компании «Россети» в составе более 600 человек. Уже до конца дня 29 октября им удалось обеспечить в целом стабильное электроснабжение региона по основной сети.

До конца дня 29 октября энергетикам удалось обеспечить в целом стабильное электроснабжение региона по основной сети.

Однако, в ночь на 30 октября регион накрыл новый атмосферный фронт в виде мокрого снега и шквалистого порывистого ветра. Положение осложнялось переходом температурного режима от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега на провода и их массовые обрывы. Под новым ударом оказался целый ряд районов области. Ситуация приближалась к критической.

С учетом всей ее сложности, по решению генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский оперативно прибыл в Тверскую область, чтобы лично участвовать в управлении аварийно-восстановительными работами. До их полного окончания глава компании непрерывно работал в Лесном, Сонковском, Максатихинском, Выжневолоцком, Спировском и других районах северо-восточной части региона, где сложилась наиболее тяжелая ситуация. Для уточнения оперативной обстановки и координации действий он лично встретился с каждым из глав муниципалитетов, побывал в местах дислокации более 70 бригад, где не только руководил аварийно-восстановительными работами, но и принимал в них непосредственное участие.

Без света оказались десятки тысяч жителей области.

Так, в Максатихе глава компании руководил устранением массовых обрывов проводов, а в Спировском районе вместе с бригадами восстанавливал электроснабжение на ВЛ 35 кВ «Толмачи – Козлово». Кроме того, Игорь Маковский лично контролировал подачу электроснабжения и подключение каждого из десяти фидеров на подстанции 35 кВ «Козлово».

Работы продолжались до поздней ночи. Вдохновленные примером руководителя, энергетики «Россети Центр», усиленные бригадами из других ДЗО группы «Россети», работая в круглосуточном режиме, сохранили ускоренный темп и к утру восстановили работоспособность основной сети во всех районах Тверской области. В общей сложности к ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе региона были привлечены 344 бригады в составе более 1300 человек, свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники и 79 резервных источников электроснабжения общей мощностью 6 МВт.

В ночь на 30 октября регион накрыл новый атмосферный фронт в виде мокрого снега и шквалистого порывистого ветра.

- Оперативной ликвидации технологических нарушений в Тверской области в значительной степени способствовали профессионализм, самоотверженность, четкая и слаженная работа наших специалистов. Каждый из них понимал, насколько важно, как можно быстрее вернуть свет в дома тверичан, каждый прилагал для этого максимум усилий. Во многом благодаря этому мы смогли максимально оперативно взять ситуацию под надежный контроль и обеспечить форсированные темпы восстановления электроснабжения, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.