2019-11-06T13:31:49+03:00
Общество

«Ростелеком» предлагает новое комплексное решение для бизнеса

Совместно с дочерней компанией «Ростелеком-Солар» запускает предложение, которое включает в себя управляемые сервисы информационной безопасности Solar MSS и услугу «Виртуальный ЦОД»
Поделиться:
Теперь при размещении информационных систем и данных в облаке заказчики могут сразу получить решения по их защите.Теперь при размещении информационных систем и данных в облаке заказчики могут сразу получить решения по их защите.
Изменить размер текста:

Услуга «Виртуальный ЦОД» позволяет клиентам вместо закупки и обслуживания физических серверов использовать виртуальные вычислительные ресурсы на облачной платформе «Ростелеком - ЦОД». Платформа построена с применением средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России и ФСБ России. Объединение услуги «Виртуальный ЦОД» с сервисами безопасности обеспечивает не только надежное и безопасное хранение и обработку данных в облаке, но и дополнительную защиту от киберугроз.

«Реализованный проект — важный шаг по предоставлению комплексного предложения, решающего актуальные бизнес-задачи заказчика при переходе в облака. Безопасность клиентских данных, пожалуй, самый важный критерий при выборе облачной инфраструктуры, и мы рады предложить нашим клиентам безопасные и надежные решения по принципу сервисной модели», — отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных (ЦОД) «Ростелекома» Александр Обухов.

«Такое комплексное предложение соответствует лучшим практикам глобальных облачных провайдеров. Его ключевое преимущество – легкость подключения и использования виртуальных вычислительных ресурсов, а также базовых сервисов информационной безопасности», — рассказал руководитель группы развития сервисов кибербезопасности «Ростелеком-Солар» Александр Баринов.

В рамках пакетной услуги заказчик может в режиме «единого окна» совместно с услугой «Виртуальный ЦОД» подключить управляемые сервисы кибербезопасности Solar MSS по защите веб-приложений (Web Application Firewall), комплексной защите от сетевых угроз (Unified Threat Management), защите электронной почты (Secure Email Gateway) и защите от DDoS-атак (Anti-DDoS).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больше тысячи жителей Ленского района вступили в программу здоровья инвестора «Шиеса»
Жители Ленского района Архангельской области всерьез озаботились своим здоровьем: число участников беспрецедентной медицинской программы инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» - компании «Технопарк» - уже превысило тысячу человек
Малютка из «Инстаграма»: девушка, чей рост всего 130 сантиметров, стала фотографом и сама участвует в откровенных съемках
Сибирячка не комплексует из-за своей особенности. Девушка любит сниматься в полуобнаженном виде, а негативные комментарии пропускает мимо ушей
Новости 24
На Белгородчине вручили коляску для двойняшек семье, родившей близнецов
Белгородская область на 30 миллионов создала четыре модельные библиотеки
Белгород: ноябрь бьет температурные рекорды
Белгородский плотник все же получил полагающуюся ему зарплату
Белгородские мальчишки сыграли в дворовой футбол в Москве
В Белгородском районе прошла «Ночь искусств»
В Губкине прошел Суперкубок России по современным танцам
В центре Белгорода 7 ноября перекроют несколько улиц
В Старом Осколе в праздновании Дня народного единства приняла участие шоу-группа мажореток
В селе Щелоково Белгородчины захоронены останки погибших в Великую Отечественную воинов
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
В Новом Осколе впервые прошел Фестиваль зонтиков
Белгородские энергетики за 9 месяцев на реконструкцию сетей направили 270 млн рублей
В Белгороде груженый «КамАЗ» перевернулся на кольце возле авторынка
В Губкине экс-сотрудника оператора сотовой связи осудили за нарушение тайны переговоров
Белгородская строительная фирма заплатила более 10 миллионов рублей долга
Набережную у пруда и сквер торжественно открыли в Ракитянском районе Белгородчины
В Вейделевке Белгородской области прошел конкурс «Лучший парикмахер»