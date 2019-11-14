Для белгородских предпринимателей портал «Мой Бизнес» стал маяком на просторах интернета

Для достижения таких показателей в настоящее время существует масса федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Только на областном уровне на эти цели планируют выделить 2,4 миллиарда рублей.

Как найти и выбрать оптимальную программу поддержки во всемирной паутине? Раньше для этого предстояло потратить не один час интернет-серфинга. Теперь все программы поддержки бизнеса различного уровня, а также масса другой информации представлено на одном сайте – мойбизнес.рф.

Благодаря грамотному интерфейсу, здесь можно сразу найти необходимую информацию или ссылку на нужный сервис. Так, в разделе «Афиша» можно узнать о ближайших мероприятиях для предпринимателей в разных городах. Это и обучающие программы, круглые столы, форум и мастер-классы. Их можно найти, сортирую по дате, формату, городу и т.д.

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Основная часть портала посвящена мерам господдержки предпринимателей. Они собраны в одноименном разделе сайта. Зарегистрировавшись на нём, можно получить онлайн-консультацию о льготном кредите по ставке до 8,5%, о банках, которые его предоставят, о микрозайме до пяти млн рублей, о поддержке фермеров и сельхозкооперативов, о том, как получить оборудование в льготный лизинг и субсидии при размещении ценных бумаг на бирже, льготы при участии в госзакупках.

В разделе «Новости» представлены информационные сообщения о развития проекта «Мой Бизнес», а в разделе «СМИ» можно узнать все современные тренды и тенденции в «большом» мировом бизнес-сообществе.

Для начинающих предпринимателей, да и не только, будет интересен раздел «База знаний». Здесь, без посещения дорогостоящих тренингов и семинаров, где новомодные коучи выступают с банальными сентенциями в духе песни Киркорова («Если хочешь идти – иди, если хочешь забыть – забудь»), можно познакомиться с советами и лайфхаками от профессионалов: как найти идею для бизнеса и 10 шагов по продвижению в Инстаграм, как увеличить продажи и понять, сколько зарабатывает бизнес-проект и т.д..

В разделе «База сервисов» можно познакомится с различными онлайн-сервисами и интернет-решениями для бухгалтерии, юридического сопровождения, для помощи в бизнесе, торговли, для оптимизации деятельности.

Кроме того, на портале «Мой бизнес» можно легко и быстро зарегистрировать свой бизнес – получить статус ИП или открыть ООО онлайн за четыре простых шага.

В разделе «Инфраструктура МСП» на карте России обозначены организации, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу в регионах: центры «Мой бизнес», технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, микрофинансовые организации, региональные гарантийные фонды и другие. В частности, в мае этого года центр «Мой бизнес» открылся в Белгороде по адресу: ул. Королева, 2а.

Помимо сайта, «Мой бизнес» представлен и во всех социальных сетях, а скоро будет доступно и мобильное приложение для IOS и Android.