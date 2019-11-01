Металлоинвест развивает образовательную среду будущих горняков

Губкинский филиал НИТУ МИСиС получил в подарок от Лебединского ГОКа (предприятие компании «Металлоинвест») сертификат на 10 миллионов рублей. Средства Компания направила в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с Правительством Белгородской области.

Инвестиции Металлоинвеста позволят создать три новые лаборатории вуза: капитально отремонтировать помещения и приобрести дорогостоящее оборудование. Эти лаборатории станут современными площадками для практических занятий студентов по химии, геодезии и маркшейдерии, материаловедению.

Созданный при поддержке Металлоинвеста Губкинский филиал НИТУ МИСиС начал обучать студентов-горняков в октябре 2017 года. Сегодня Компания продолжает поддерживать вуз, развивая образовательную среду, помогая учреждению соответствовать новым обучающим технологиям.

фото: Александр Белашов.

- Прошло 2 года с тех пор, как осуществилась инициатива Лебединского ГОКа, и на губкинской территории был создан филиал одного из сильнейших технических вузов страны, – обратился к студентам Александр Плешков, директор по персоналу Лебединского ГОКа. – Через несколько месяцев в вашем распоряжении уже будет лучшее лабораторное оборудование. Мы рады создавать для вас новое, качественное обучающее пространство, ведь здесь постигают науку многие будущие лебединцы.

Кроме того в этот день лучшие студенты Горного факультета Губкинского филиала НИТУ МИСиС получили именные стипендии компании «Металлоинвест».

Такие премии дважды в год (по итогам каждого семестра) Компания вручает отличникам учебы вуза по специальностям, востребованным на Лебединском ГОКе. Аналогичную поддержку получают также студенты Губкинского горно-политехнического колледжа. Всего в 2019 году на эти цели направлено около 700 тыс. рублей.